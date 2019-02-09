انت الان تتابع فلسطين تعلن عدم مشاركتها في مؤتمر وارسو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، عدم مشاركة الوفد الفلسطيني في فعاليات المؤتمر الأمريكي الذي تستضيفه بولندا الأسبوع المقبل. جاءت تصريحات عريقات بعد إعلان مسؤول أمريكي توجيه دعوة للفلسطينيين لحضور المؤتمر، إلا أن الرد جاء من عريقات أمس، مشيرا إلى المسؤولين الفلسطينيين لن يحضروا المؤتمر الأمريكي "وارسو". وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية في تصريحات صحفية: إن "جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض سيبحث خلال المؤتمر خططا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأوضح المسؤول أن كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبحث خلال المؤتمر "جهود الإدارة لدفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وسيجيب على أسئلة يوجهها الحضور".وأضاف "سنرحب بشدة بآراء السلطة الفلسطينية خلال النقاش.. لكنني أود أن أؤكد أن ذلك المؤتمر ليس مفاوضات، ولكنه نقاش ونحن نتطلع لرعاية حوار