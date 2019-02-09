انت الان تتابع فلسطين تعلن عدم مشاركتها في مؤتمر وارسو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، عدم مشاركة الوفد الفلسطيني في فعاليات المؤتمر الأمريكي الذي تستضيفه بولندا الأسبوع المقبل. جاءت تصريحات عريقات بعد إعلان مسؤول أمريكي توجيه دعوة للفلسطينيين لحضور المؤتمر، إلا أن الرد جاء من عريقات أمس، مشيرا إلى المسؤولين الفلسطينيين لن يحضروا المؤتمر الأمريكي "وارسو". وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية في تصريحات صحفية: إن "جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض سيبحث خلال المؤتمر خططا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأوضح المسؤول أن كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبحث خلال المؤتمر "جهود الإدارة لدفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وسيجيب على أسئلة يوجهها الحضور".وأضاف "سنرحب بشدة بآراء السلطة الفلسطينية خلال النقاش.. لكنني أود أن أؤكد أن ذلك المؤتمر ليس مفاوضات، ولكنه نقاش ونحن نتطلع لرعاية حوار
وأوضح المسؤول أن كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبحث خلال المؤتمر "جهود الإدارة لدفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وسيجيب على أسئلة يوجهها الحضور".
وأضاف "سنرحب بشدة بآراء السلطة الفلسطينية خلال النقاش.. لكنني أود أن أؤكد أن ذلك المؤتمر ليس مفاوضات، ولكنه نقاش ونحن نتطلع لرعاية حوار بناء في وارسو".
وصرح عريقات على تويتر: "فيما يتعلق بتوجيه دعوة لنا، نستطيع القول أنه جرى اتصال اليوم فقط من الجانب البولندي... موقفنا ما زال واضحا: لن نحضر هذا المؤتمر ونؤكد على أننا لم نفوض أحدًا للحديث باسم فلسطين".
كان مسؤول أمريكي أشار إلى أن "قمة وارسو" ستناقش مجموعة من الملفات المهمة في منطقة الشرق الأوسط، من بينها تطوير الصواريخ الباليستية، والإرهاب، والأزمات الانسانية، والأمن الإلكتروني، بالإضافة إلى ملفي سوريا واليمن.
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