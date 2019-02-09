انت الان تتابع صحف الإمارات: أمريكا تتوعد إيران بردع صواريخها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف أبرزت استشهاد طفلين فلسطينيين، وإصابة 18 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمس، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على توعد الولايات المتحدة، بمواصلة الضغط على إيران لردع برنامجها الصاروخي، كما تناولت الصحف العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن واشنطن تعهدت بمواصلة الضغط "دون هوادة" على إيران، لردع برنامجها الصاروخي، في أعقاب كشف إيران عن سلاح باليستي جديد، بعد أيام على تجربة صاروخ عابر. وكشف الحرس الثوري الايراني، عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه 1000 كلم، وتزامن ذلك مع إحياء إيران الذكرى الـ40 للثورة الإيرانية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وتحت عنوان "أمريكا تتوعد إيران بردع برنامجها الصاروخي"، ذكرت صحيفة "البيان" أن نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، قال في بيان إن "تجاهل إيران الصارخ للأعراف الدولية ينبغي التصدي له". مضيفا "يتعين

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وتحت عنوان "أمريكا تتوعد إيران بردع برنامجها الصاروخي"، ذكرت صحيفة "البيان" أن نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، قال في بيان إن "تجاهل إيران الصارخ للأعراف الدولية ينبغي التصدي له". مضيفا "يتعين علينا إعادة قيود دولية أكثر صرامة لردع برنامج إيران الصاروخي".

وبالانتقال إلى فلسطين كشفت صحيفة "الخليج" تحت عنوان "الاحتلال يقتل طفلين في غزة ويستبيح الضفة والقدس"، عن استشهاد طفلين فلسطينيين، وإصابة 18 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمس، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الطفل حسن إياد شلبي (14 عاما) برصاص الاحتلال في الصدر شرقي خان يونس، والطفل حمزة محمد اشتيوي (17 عاما) بعد إصابته بالرصاص في الرقبة، فيما أصيب 18 مواطنا بالرصاص.



وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن عشرات المتظاهرين أصيبوا خلال المواجهات من بينهم ثمانية على الأقل بالرصاص الحي.

وهذه الجمعة رقم 46 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس 2018 والتي استشهد فيها أكثر من 250 فلسطينياً وأصيب 26 ألفا آخرين بجروح وحالات اختناق.

ويطالب الفلسطينيون في القطاع برفع الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليهم منذ أكثر من عقد من الزمن.



وحول الأوضاع في اليمن، أفادت "الإمارات اليوم" بتجدد المواجهات بين الجيش اليمني من جهة وميليشيات الحوثي الإيرانية من جهة أخرى، في جبهات نهم شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء، وفي جبهة المتون في الجوف، مع استمرار المواجهات المسلحة في محيط حجور بحجة، وفي حين واصلت الميليشيات قصفها وخروقها للهدنة في مناطق عدة بالحديدة، أعلن عن تصفية أخطر المطلوبين أمنياً في تعز، المطلوب على قائمة الإرهاب الأمريكية، المدعو عامر العربي، الذراع اليمنى لـ"أمير تنظيم داعش" في المحافظة، المطلوب على قائمة الإرهاب الأمريكية.

فيما أشارت "الاتحاد" إلى تأكيدت أن اتفاقية استوكهولم فرصة عظيمة لإنهاء الحرب في اليمن، وأن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تقوض تلك المساعي بتعنتها وعدم التزامها بما تنص عليه الاتفاقية.



ونفت الحكومة اليمنية ما أعلنته الأمم المتحدة بشأن الاتفاق مع الحوثيين على "تسوية أولية" لإعادة الانتشار في الحديدة، وانتهت جلسة المشاورات في عّمان حول تبادل الأسرى دون التوصل لأي اتفاق حول إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، جاء ذلك فيما دعت الحكومة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات جادة ومواقف حازمة حيال منع الميليشيات للمنظمات الأممية من الوصول لمخازن برنامج الأغذية العالمي في الحديدة منذ أكثر من 5 أشهر.



وأبرزت "البيان" تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً رئاسة الاتحاد الإفريقي من سلفه الرئيس الرواندي بول كاجامي، وسط تفاؤل ودعم كبير يحظى به الرئيس المصري لتولي دفة القارة الإفريقية، التي تعاني العديد من المشاكل، وأنهى الاتحاد الإفريقي بالتنسيق مع السلطات في الحكومة الإثيوبية الاستعدادات كافة لاستقبال القادة الأفارقة.

وتحت عنوان "تفاصيل جديدة في فضيحة باركليز والرشاوى القطرية"، أوضحت "الإمارات اليوم" أن مسؤولا سابقا في بنك "باركليز" كشف عن تفاصيل ليلة "الرعب" بالنسبة إليه في عام 2008، أثناء التفاوض مع رئيس وزراء قطر حينها، حمد بن جاسم، بشأن استثمار مشبوه بقيمة 2.6 مليار دولار لإنقاذ البنك خلال الأزمة المالية، مقابل عمولة لابن جاسم، حسبما أوردت وكالة بلومبرج.

وقال رئيس مجموعة باركليز في الشرق الأوسط، روجر جنكينز، إنه جعل رئيس وزراء قطر آنذاك ينتظر موعد الاجتماع في يونيو 2008 كي لا يبدو يائساً، وفقاً لتسجيل مكالمة هاتفية اطلع عليها المحلفون في لندن، خلال انعقاد جلسة المحكمة في قضية الاحتيال التي يحاكم فيها أول من أمس.



وشرح جنكينز لحمد بن جاسم آل ثاني، الذي كان يدير أيضاً صندوق الثروة السيادية لقطر، أنه سيضطر إلى مغادرة العاصمة القطرية لعقد اجتماعات أخرى.

وبالانتقال إلى تطورات الأزمة السورية، كشفت "الخليج" تحت عنوان "موسكو تلمح لعملية في إدلب وتطالب إسرائيل بوقف هجماتها"، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شرق سوريا تستعد لإطلاق هجومها ضد تنظيم "داعش"، المحاصر حالياً في منطقة تعادل أقل من واحد في المئة من مساحة "الخلافة" المزعومة التي أعلنها قبل سنوات، في وقت ألمحت موسكو إلى إمكانية البدء بعملية عسكرية في محافظة إدلب، مؤكدة أنها لن تسمح بوجود أوكار "للإرهابيين" في إدلب.



وطالبت إسرائيل بوقف هجماتها على سوريا، مؤكدة أن المشاورات جارية بين العسكريين الروس والإسرائيليين بهدف زيادة فاعلية قناة الاتصال الخاصة بمنع وقوع حوادث بين الطرفين في سوريا، في حين ذكرت وسائل إعلام روسية، أن جندياً روسياً لقي حتفه أثناء أداء مهامه في سوريا في أواخر الشهر الماضي.