تحالف دعم الشرعية يستهدف مواقع تخزين طائرات في اليمن

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه استهدف مواقع تخزين الطائرات المسيرة وعربات الإطلاق في صنعاء، وطالب المدنيين بالابتعاد حفاظا على سلامتهم، إذ أكد التحالف في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، اليوم السبت، أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن الاستهداف تم بالتوافق مع القانون الدولي. وأعلن التحالف في وقت سابق، استهداف مواقع عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية في العاصمة صنعاء، موضحًا في بيان له أنه خلال الغارات الجوية جرى تدمير مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية والمحطات الأرضية للطائرات بدون طيار.
وأكد التحالف استمرار عمل مطار صنعاء ولا تأثير على الحركة الملاحية للطائرات الدولية والإغاثية، ويأتي ذلك بعد مقتل 4 من مسؤولي إطلاق الصواريخ والتمويل لميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة صعدة شمالي اليمن، بغارة نفذها تحالف دعم الشرعية. وكشفت مصادر أن القتلى الأربعة هم حسن عبد الله راصع وصالح
وأكد التحالف استمرار عمل مطار صنعاء ولا تأثير على الحركة الملاحية للطائرات الدولية والإغاثية، ويأتي ذلك بعد مقتل 4 من مسؤولي إطلاق الصواريخ والتمويل لميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة صعدة شمالي اليمن، بغارة نفذها تحالف دعم الشرعية.
وكشفت مصادر أن القتلى الأربعة هم حسن عبد الله راصع وصالح شتوي وعلي حسن العجري ومسفر قرصان.
واستهدفت الغارة اجتماعا للقياديين في مديرية ضحيان بمحافظة صعدة، التي تعد المعقل الرئيسي للميليشيات المتمردة في اليمن.
ولا تزال مدينة صعدة، إلى جانب مناطق يمنية أخرى منها صنعاء، تحت سيطرة الميليشيات المتمردة، التي انقلبت على الحكومة الشرعية في اليمن قبل 4 أعوام.(التفاصيل)
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