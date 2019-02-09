أبل تتصدى لتجسس التطبيقات على مستخدمي أجهزتها

طالبت شركة أبل مطوري التطبيقات بالتوقف عن استخدام أنظمة تسجل أنشطة مستخدمي "آيفون" دون علمهم، محذرة بحذف هذه التطبيقات من متجرها الإلكتروني، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت "أبل" في بيان إن شروط الاستخدام في متجر التطبيقات التابع للمجموعة تفرض على التطبيقات أن تطلب الإذن من المستخدمين وتبلغهم بطريقة واضحة وظاهرة عن أي تسجيل أو تحميل أو حفظ بطريقة أو بأخرى لأنشطة المستخدم، وفقاً لموقع "تك كرنش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وأضافت المجموعة الأمريكية العملاقة أنه في حال لم يكف المطورون عن هذه الممارسات أو لم يعلموا المستخدمين بها ستعمد "أبل" إلى سحب تطبيقاتهم من متجرها الإلكتروني.

وأشار موقع "تك كرانش" إلى أن بعض التطبيقات تسجل أنشطة مستخدميها دون علمهم ولا إذنهم، من بينها "إكسبيديا" لحجوزات السفر والفنادق أو "هوليستر" للملابس.

وأضاف: "حتى لو أن بيانات الحساسات عادة ما تكون محجوبة، فقد سُرب بعضها مثل أرقام جوازات السفر أو البطاقات المصرفية".

وبشكل ملموس، تستخدم هذه التطبيقات نظاماً معلوماتياً طورته شركة "جلاسبوكس" المتخصصة، يسجل نشاط المستخدم.