الاتحاد الأفريقي يعقد اجتماعا اليوم حول الاستثمار في مجال الصحة

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يطلق القادة الأفارقة، اليوم، السبت، مبادرة جديدة بهدف زيادة الالتزامات بمجال الصحة وتسريع المسار نحو التغطية الصحية الشاملة, وذلك قبل يوم من انطلاق فعاليات القمة الـــ32 لرؤساء دول وحكومات القارة السمراء بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وذكر بيان للاتحاد الأفريقي – على موقعه الرسمي على الإنترنت – أن رؤساء الدول والحكومات الأفارقة وقادة الأعمال والمنظمات الصحية العالمية سيجتمعون اليوم في أديس أبابا لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى المساعدة في توفير تمويل متزايد ومستدام وأكثر تأثيرا بمجال الصحة في جميع أنحاء أفريقيا.

وأشار البيان إلأى أنه وفقا لقاعدة بيانات الإنفاق الصحي العالمي بمنظمة الصحة العالمية لعام 2018, فإن البلدان الأفريقية تزيد تدريجيا من الاستثمارات المحلية بمجال الصحة, حيث زادت 35 دولة من بين 55 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي استثماراتها لتشكل أكثر من 64% من ناتجها المحلي الإجمالي, الذي استثمرته بمجال الصحة على مدار السنة المالية السابقة.. فيما شهدت هذه الاستثمارات المتزايدة نتائج واضحة في المجتمعات بجميع أنحاء أفريقيا, مع أمثلة مشرقة في أنظمة صحية وطنية وغير وطنية.

ولفت البيان إلى أنه على الرغم من أن البلدان الأفريقية خطت خطوات هائلة في زيادة الاستثمارات المحلية بمجال الصحة, فإن دولتين فقط من الدول الــــــ55 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تلبيان هدف أفريقيا بتخصيص 15% على الأقل من ميزانية الحكومة للصحة, ولا يصل ذلك إلى الحد المقترح, وهو توفير 86.30 دولار أمريكي لكل شخص لتوفير مجموعة أساسية من الخدمات الصحية.

وأكد, في ضوء أن أفريقيا من أكثر القارات ارتفاعا في نسبة الشباب بين السكان, أن النمو والازدهار المستقبليان بالقارة يعتمد على تنمية ورعاية رأس المال البشري.

وأعلن البيان أنه سيتم عقد اجتماع برئاسة رئيس جمهورية رواندا بول كاجامي; رئيس الدورة المنتهية للاتحاد, حول الاستثمار في الصحة, ليعد المنصة الأولى التي تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الإنمائي العالمي لتنسيق وتسريع التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

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