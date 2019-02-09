تضارب الروايات حول طفل المدينة المنورة ذي الرأس المقطوع في السعودية

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فجأة ودون سابق إنذار أمسك المجرم بقطعة من زجاج وانطلق كالسهم باتجاه الطفل ذي الست سنوات ليقوم بذبحه ثم جره إلى خارج المقهى ليتم قطع رأسه أمام والدته المكلومة.

الجريمة البشعة التي هزت المجتمع السعودي في الأيام القليلة الماضية تناولتها صحيفة الـ"ميرور" البريطانية وقالت في تقرير لها إنه "تم قطع رأس صبي في السادسة من عمره في المملكة العربية السعودية أمام أمه التي أخذت تصرخ".

وقيل بحسب الصحيفة إن شخصا اقترب من الطفل وأمه أثناء زيارتهما المسجد النبوي في المدينة وسألهما عما إذا كانا مسلمين شيعة. ويقال إن الأم قالت "نعم" وبعد عدة دقائق توقفت سيارة بجانبها واختطف الطفل منها.

وتقول الصحيفة البريطانية إنه تم طعن الصبي مرارا وتكرارا في الرقبة بقطعة من الزجاج المكسور حتى تم قطع رأسه. ولم يكن بإمكان أمه التي لا حول لها ولا قوة إلا أن تراقب وتصرخ وهي مرعوبة.

وتقول مجلة "سيدتي" السعودية إنه رغم مرور أيام على جريمة نحر الطفل زكريا في المدينة المنورة إلا أن الجرح الذي خلفته هذه الجريمة النكراء لم يندمل سواء لدى المجتمع السعودي عامة وأهل الطفل خاصة.

وبحسب صحيفة "مكة" ما زالت والدة الطفل تعيش حالة نفسية صعبة، فلا تلبث أن تفيق من صدمة فقدها لفلذة كبدها إلا وتصيبها حالة الإغماء مرة أخرى.

وبحسب الصحيفة السعودية روت خالة الطفل زكريا رواية أخرى عن هذا اليوم قائلة إن أختها غادرت من جدة بعد ظهر الأربعاء الماضي، ووصلت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، واستقلت سيارة أجرة من محطة النقل الجماعي إلى السكن. وفي الطريق كان سائق الأجرة يردد الله أكبر ويهلل، مضيفة أن زكريا شعر بالعطش فطلبت أمه من السائق التوقف عند إحدى البقالات، ونزلت من السيارة وأخذته معها، ثم نزل السائق خلفهما وسحب سكينا، ولم يدر بخلدها أنه كان يقصد زكريا".

وتابعت الخالة قائلة: "فجأة ألقاه أرضا ونحره بشراسة وهو يردد "الله أكبر، الله أكبر، الموت حق، إكرام الميت دفنه"، ثم حملت أختها ابنها وهو ملطخ بالدماء والمجرم يجري خلفها ويسألها "الولد مات وإلا بعد".

وكانت مجلة "سيدتي" قد نشرت رواية مختلفة يوم السبت 2 فبراير/ شباط إذ نقلت عن بعض المصادر أنّ الجاني قام بكسر زجاج أحد المحال التجارية، واستخدمه لقتل الطفل، وقد استطاع أحد أفراد الأمن من منسوبي أمن المهمات والواجبات بشرطة منطقة المدينة من كشف الواقعة بعد مشاهدته لوالدة الطفل وهي تستنجد بالمارة لإنقاذ طفلها فما كان منه إلا أن تدخل في محاولة منه لإنهاء هذه المأساة إلا أن الجاني اشتبك معه وتمكن من إصابته هو أيضًا بإصابات عديدة تفاوتت ما بين المتوسطة والخفيفة. وقد تم إلقاء القبض على الجاني من قبل الجهات الأمنية.

وأشارت المجلة إلى أن الطفل ووالدته تم نقلهما إلى إحدى المراكز الطبية القريبة من الموقع، إلا أنّ الطفل فارق الحياة مضجرا بدمائه.

وشيعت جموع جثمان الطفل زكريا مساء يوم الأحد الماضي في بقيع الغرقد، بحضور أقاربه وأهل بلدته الذين قدموا من الأحساء إلى المدينة المنورة.