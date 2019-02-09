بعد تعرضها للتعذيب... وفاة رهف في أحد المستشفيات (صور)

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، عن وفاة الطفلة، بعد أن تعرضت لتعذيب وحشي على يد زوجة أبيها، التي أمر القضاء لاحقا بتوقيفها، وذلك وفقا لقناة "NRT" الكردية.
ونقلت الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات إلى مستشفى في بغداد، من قبل زوجة والدها، بعدما فقدت الوعي نتيجة تعرضها للتعذيب صعقا وكيا بالنار في معظم أنحاء جسمها.
من جهتها، أدانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الفعل المشين الذي تعرضت له الطفلة رهف. وقال وزير العمل، باسم عبد الزمان، إن: "ذوي الطفلة الضحية عذبوها حتى وصلت مرحلة النزيف بالدماغ وفقدان الوعي وملأت الحروق جسمها، لينتهي بها الأمر إلى الوفاة، بعد تقديم الإسعافات لها ومحاولة إنقاذها في المستشفى، ولكن لم تنجح تلك الجهود بسبب إصاباتها البالغة"، وذلك وفقا لـ"بغداد تايمز".
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