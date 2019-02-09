ضاحي خلفان: لا نرحب بالسفارات الإسرائيلية في الخليج

وقال خلفان في إحدى هذه التغريدات، مساء أمس، الخميس: "لا أهلا ولا مرحبا بالسفارات الإسرائيلية في الخليج حتى ولو كانت افتراضية…افتراضية غير مرضية".

وفي تغريدة ثانية، قال خلفان:

عندما تربي الحكومة الإسرائيلية أطفالها على قتل العرب…كيف ترجو فتح سفارات لها عند العرب.!!…

وفي تغريدة ثالثة، قال ضاحي خلفان:

بإمكان إسرائيل أن تكون شريكا قويا في منظومة الشرق الأوسط، لا شريكا متربصا به إذا أعطت الحقوق لأصحابها.

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، قائلا:

إسرائيل إذا كانت تريد شرق أوسط جديد يعاملها معاملة الجار للجار عليها ألا تلعب بالنار.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية باللغة العربية على "تويتر"، عن إطلاق ما أسمته بـ"سفارة افتراضية" لها في الخليج، في خطوة تهدف لتعزيز الحوار بين إسرائيل والشعوب العربية، الأمر الذي أثار حفيظة البعض.

وبعد تدشين مبادرة إسرائيلية جديدة في دول الخليج، تنوي تل أبيب استهداف دولة عربية أخرى.

ونشر عوفير جندلمان، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الخميس الماضي، جاء فيها أن إسرائيل تعتبر صفحة "إسرائيل باللهجة العراقية" سفارة افتراضية جديدة في بغداد.