وفد قطري يصل مصر لحضور اجتماع "قيادات رفيعة المستوى"

وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد من مجلس الشورى يرأسه محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، وفقا لصحيفة الوطن القطرية.

ويستهدف المؤتمر إعداد وثيقة عربية يشارك في وضعها مع البرلمان العربي قيادات عربية رفيعة المستوى صاحبة معرفة عميقة وخبرة كبيرة في مجال العمل العربي المشترك، وهي "الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات "التي سيرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه القادم الذي سيُعقد بالجمهورية التونسية في شهر مارس/آذار المقبل.

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وأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في أن الدعوة لعقد هذا المؤتمر العربي الهام تأتي إدراكا من البرلمان العربي لدقة وخطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية والتحديات الجسام التي تواجه الدول والمجتمعات العربية.

وأفاد بيان أصدره البرلمان بأنه سيشارك في أعمال المؤتمر الرئيس أمين الجميل رئيس جمهورية لبنان الأسبق، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وستة رؤساء وزراء: عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، والدكتور إياد علاوي رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق، الدكتور محمود جبريل رئيس مجلس الوزراء الليبي الأسبق، والدكتور هاني المُلقي رئيس مجلس الوزراء الأردني السابق، والحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية السابق، والدكتور أحمد بن دغر رئيس مجلس الوزراء اليمني السابق.

كما يشارك حضور عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين المغربي، والسيد محمد إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والبروفيسور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان السابق، والدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، والدكتورة ابتسام الكتبي رئيس مركز الإمارات للسياسات، والدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي، وعدد من كبار الإعلاميين والمفكرين العرب.