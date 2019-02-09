إجراء عسكري إسرائيلي جديد تجاه لبنان

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وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الجمعة، أن قوات لواء "غفعاتي" قد أجرت تدريبات عسكرية، هذا الأسبوع، على القتال في الأراضي اللبنانية، وتدربت هذه القوات طوال الأسبوع على القتال ضمن مجموعة ألوية، وبمشاركة قوات المدرعات والهندسة والمدفعية وسلاح الجو.
© AP Photo / Majdi Mohammed
وأوردت الصحيفة العبرية أنه ولأول مرة جرى استخدام مركبات النمر الجديدة، وتدربت قوات الإسعاف والقوات اللوجستية والصيانة على "تنفيذ أساليب حديثة من أجل إخلاء ومعالجة جرحى وتوفير رد لوجيستي في عمق ميدان القتال".
وأشارت الصحيفة إلى أنه شارك في التدريب أكثر من 100 مركبة، بينها مركبات قتالية ولوجيستية تنقل مساعدات وعتاد، في وقت يشكل التدريب المرحلة الأخيرة في المناورات للجبهة الشمالية التي ينفذها لواء غفعاتي، والتي استمرت أربعة أشهر.
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