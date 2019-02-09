تونس.. أحكام بالمؤبد ضد 7 متهمين في هجومي سوسة وباردو

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

أصدر القضاء التونسي، مساء الجمعة، أحكاما بالسجن المؤبّد، بحق سبعة أشخاص عقب إدانتهم بالتورط في هجومي متحف "باردو" وفندق مدينة "سوسة" قبل أربعة أعوام.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الأحكام شملت ثلاثة متهمين بهجوم باردو، وأربعة في هجوم مدينة سوسة (شرق)، بعد إدانتهم "بالقتل العمد" و"المشاركة في قتل متعمد" و"اعتداء يهدف إلى تغيير الطابع المدني للدولة".

وفي تصريح للأناضول، قال المحامي حازم القصوري، وهو وكيل حارس بوابة متحف باردو، إنّ "الأحكام غير نهائية، وأنه بإمكان القائمين بالحق الشخصي الطعن فيها".

واعتبر القصوري أن الأحكام الصادرة "رسالة جيدة"، مشيرًا أن جميع الضحايا في مختلف أصقاع العالم ينتظرون النطق بالحكم في القضيتين.

وأوضح أن ما آلت إليه القضيتان، جاء نتاج "مجهود أمني وقضائي وإقليمي ودولي لمكافحة الإرهاب"، مشددًا على ضرورة "تحقيق العدالة وإحالة الجناة الفعليين إلى القضاء".

وفي 18 مارس/آذار 2015، أسفر هجوم مسلح استهدف متحف باردو الوطني بالعاصمة تونس، عن مقتل 21 سائحا، ورجل أمن، بجانب القضاء على الإرهابييْن الاثنين منفذيْ العملية.

وفي يونيو/حزيران من العام ذاته، نفّذ شاب تونسي هجوما مسلحًا بفندق "أمبريال" في سوسة، ما أسفر عن مقتل 38 سائحًا أجنبيًا ومنفّذ الاعتداء، فيما تبنى العملية تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويمثل في قضية باردو 25 متهما، بينهم 21 موقوفا و4 في حالة سراح، في حين يمثل 26 متهما في قضية "امبريال" سوسة، بينهم 16 موقوفا و6 في حالة سراح و4 في حالة فرار، وفق بيانات سابقة للمحكمة الابتدائية.