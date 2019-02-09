مقتل جنديين خلال تفكيك عبوة ناسفة غربي العراق

الأنبار(العراق)/سليمان الكبيسي/ الاناضول

قتل جنديين بالجيش العراقي، اليوم السبت، خلال تفكيكهما عبوة ناسفة غرب مدينة الرمادي، بحسب ضابط أمني في شرطة محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال النقيب أحمد الدليمي، من شرطة الأنبار للأناضول، أن "جنديين بالجهد الهندسي التابعين للفرقة السابعة بالجيش، قتلا اليوم، خلال محاولتهما تفكيك عبوة ناسفة في احدى الطرق الرئيسية بمدينة هيت 70كم غرب الرمادي".

وأضاف الدليمي، أن "قوة عسكرية من الجيش نقلت الجثتين الى الطب العدلي". مشيرا الى أن "العبوة تم وضعها حديثا في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة هيت من قبل الإرهابيين".

يذكر أن مدينة هيت تم تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي مطلع عام 2016، فيما تشهد المدينة بين الحين والآخر عمليات تفجير تستهدف القوات الأمنية والمدنيين وغالبا ما توقع خسائر مادية وبشرية بينهم.