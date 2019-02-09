بغداد تغلق مخيماً للنازحين في محافظة كركوك

العراق/حسين الأمير/الخليج 365

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، السبت، إغلاق مخيم للنازحين في محافظة كركوك (شمال)، بعد إعادة جميع قاطنيه إلى مناطقهم المحررة.



وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة، ستار نوروز، في بيان، إن "فريق عمل الوزارة بكركوك نقل 402 نازح من مخيم نزراوا التابع لناحية ليلان بالمحافظة إلى مناطق سكناهم الأصلية المحررة من قبضة داعش الإرهابية في قضاء الحويجة".



وأوضح أن "هذه العوائل العائدة هي آخر الأسر التي كانت تقطن في مخيم نزراوا وأغلق المخيم بعد عودتهم".

وأشار نوروز أن "الأيام المقبلة ستشهد المخيمات في كركوك عودة أغلب الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية المحررة".



وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2017، استعادت القوات العراقية، بشكل كامل، مركز قضاء الحويجة (55 جنوب غربي كركوك) والذي كان آخر معقل لتنظيم "داعش" في المحافظة.



وبدأت التنظيم الإرهابي مؤخراً زيادة نشاطه في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذت سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.