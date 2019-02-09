بدء تسجيل طلاب الصف الأول عبر نظام #نور.. اليوم

صحيفة الخليج الالكترونية

يبدأ اليوم السبت تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين أو من هم من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين ممن أكملوا ست سنوات أو أقل بتسعين يوماً عبر نظام نور، أو (من كان تاريخ ميلاده 4 / 4 / 1435 هـ الموافق4 / 2 / 2014م وما قبل ذلك) في الصف الأول الابتدائي للعام المقبل 1441هـ.

يذكر أن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، وجه قبل أسابيع، باعتماد آلية تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين وفي الصف الأول من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي القادم (1440/1441هــ).

وأوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول بالإدارة أيمن الركبان، أن اعتماد الآلية يأتي من منطلق أهمية التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين وتيسير قبولهم وانتظامهم في مدارسهم, مشدداً على جميع المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن ومعاهد التربية الخاصة والأجنبية والمطبقة للبرامج الدولية، باعتماد التنظيم الخاص بضوابط وإجراءات تسجيل الطلاب الطالبات المستجدين والالتزام بما ورد في دليل القبول والتسجيل.

وبيّن الركبان أن الطلاب الذين أكملوا ست سنوات مع بدء العام الدراسي المقبل أو أقل بـ90 يوماً هم من يحق لهم التسجيل في الصف الأول الابتدائي، ويستثنى الطلاب الذين تقلهم أعمارهم عن ذلك بحد أقصى 180يوماً, بشرط حصول الطالب على شهادة روضة معتمدة لفصلين دراسيين، مع توافر استمارة إتقان المهارات النمائية, لافتاً إلى أهمية أن تكون الروضة مضافة ضمن نظام “نور”.

وأشار إلى أن التسجيل يتم عن طريق ولي الأمر عبر نظام نور (هنا الرابط)، فيما يتم تسجيل بعض الحالات عن طريق قائد المدرسة كحالة الطالب من أم سعودية وأب غير سعودي، والطلاب الخليجيين، وطلاب الرعاية الاجتماعية، والطلاب الذين لم تستكمل هوياتهم، والطلاب المتجاوزين لسن 11 عاماً، وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.