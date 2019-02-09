إلزام المنشآت الصغيرة بتوظيف سعودي واحد في هذه الحالة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت وزارة العمل أن منشآت القطاع الخاص الصغيرة ملزمة بتوظيف سعودي على الأقل في حال عدم تفرغ صاحب المنشأة للعمل في منشأته.
وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” رداً عن سؤال لأحد المغردين: “جميع المنشآت ملزمة بتوظيف سعودي في حال عدم تفرغ صاحب المنشأة”.
وكانت وزارة العمل ذكرت في وقت سابق أنه إذا كان صاحب المنشأة الصغيرة مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، بما يعني أنه على رأس عمل آخر وليس متفرغاً لإدارة منشأته، فإنه يتوجب عليه توظيف سعودي آخر بالمنشأة، وفي حال عدم قيامه بذلك فلن يتمكن من الاستقدام.
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