مدير جامعة “الملك خالد” يستقبل فريقها المشارك في التنقيب

ابها

استقبل معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي في مكتبه مؤخراً المشرف على فريق الجامعة للتنقيب الأثري بموقع جرش للموسم الحادي عشر أستاذ الآثار المساعد الدكتور علي بن عبد الله مرزوق واعضاء الفريق المكون من اعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة الذين يمثلون كليات وأقسام التاريخ والهندسة والمجتمع، والقانون.

إذ عبر معالي المدير عن سعادته بأعمال وجهود الفريق والنتائج المشرفة وما حصل عليه الطلاب من خبرة في مجال التنقيب الأثري، مضيفاً أن هذا يشجع الجامعة بدعم مثل هذه المناشط العلمية المهمة متمنياً لهم التوفيق والسداد. كما قدم لهم شهادات شكر وتقدير لقاء ما قاموا به من أعمال تعود على الجامعة والمنطقة بالنفع.

يذكر أن الفريق قد شارك في التنقيب ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، واشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتوجيه من معالي المدير، وأن فريق الجامعة من الطلاب قد اكتسب خبرة علمية في مجالات التنقيب، وتسجيل المعثورات، إضافة إلى الرفع المساحي بمشاركاته المستمرة في المواسم الماضية للتنقيب في هذا الموقع الأثري الذي يبعد عن محافظة خميس مشيط 15 كلم استمراراً لجهود الجامعة ومشاركاتها في المواسم السابقة، وتفعيلاً للشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.