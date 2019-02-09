إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال

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أصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية الأسبوعية التي يطلقها الفلسطينيون كل جمعة شرق قطاع غزة، احتجاجًا على اعتداء إسرائيل على المواطنين، إذ قالت مصادر طبية فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من الفتية والشبان شرق منطقة ملكة شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم من قبل الطواقم الطبية الموجودة في المكان.
كانت قوات الاحتلال قد نصبت صباح اليوم، عددا من الحواجز العسكرية وكثفت من وجودها العسكري جنوب جنين شمال الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية متنقلة وكثفت من وجودها العسكري ونشرت آلياتها في محيط بلدتي يعبد وعرابة، وعلى مدخل بلدة صانور، وعلى شارع جنين- نابلس، ومحيط
كانت قوات الاحتلال قد نصبت صباح اليوم، عددا من الحواجز العسكرية وكثفت من وجودها العسكري جنوب جنين شمال الضفة الغربية.
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية متنقلة وكثفت من وجودها العسكري ونشرت آلياتها في محيط بلدتي يعبد وعرابة، وعلى مدخل بلدة صانور، وعلى شارع جنين- نابلس، ومحيط بلدة جبع، ودققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين في ظل الانتشار المكثف لدورياتها.
وفي القدس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وشرعت بإنزال صورة شهيد الحركة الأسيرة فارس بارود.
وقال شهود عيان إن القوات داهمت العديد من أحياء العيسوية واستخدمت سلالم لإنزال صورة "بوستر" للشهيد بارود من على جدران مسجد الأربعين الكبير وسط البلدة.
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