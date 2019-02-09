انت الان تتابع 3 غارات جوية لطيران التحالف على «حجة» اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، 3 غارات جوية على ميليشيات الحوثي بمديرية كشر بمحافظة حجة، إذ أكد التحالف وفقا لقناة العربية الإخبارية، أن الغارات الثلاث استهدفت نقطة عسكرية للميليشيات الحوثية شرق منطقة العبيسة، كانت تتجمع فيها حشود للمتمردين؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من صفوفهم، مضيفًا أن الطيران دمر نقطة ثانية عبارة عن طقم محمل بالسلاح والذخائر في منطقة «ذو نحزه» شرق العبيسة والذي يعتبر خط إمداد للحوثيين، واستمرت النيران تشتعل فيه ما يقارب ساعة، بالإضافة إلى تدمير موقع عسكري يحوي سلاحا ثقيلا ومدفعية هاون.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي، في وقت سابق، إن الأيام القليلة الماضية شهدت انتصارات كبيرة لأبطال الجيش، حيث وصلوا إلى الخط الدولي المؤدي إلى مديرية حرض، بإسناد من مقاتلات التحالف، مشيرًا إلى أن المعارك كبدت ميليشيا الحوثي قتلى وجرحى في صفوفها، بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى تدمير