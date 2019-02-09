بعد جرائمهم الوحشية.. دعوة دولية لمحاكمة «جنرالات» ميانمار

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي طالب غريغوري ستانتن، رئيس منظمة رصد الإبادة الجماعية، بضرورة محاسبة الجنرالات الذين يقودون حملة إبادة ضد الروهينجا" target="_blank">مسلمي الروهينجا وبقية الأقليات في ميانمار.

ولفت "ستانتن"، في كلمة له خلال مشاركته بمؤتمر الحماية والمسؤولية في ميانمار، بنيويورك، أمس الجمعة، إلى إقامة محاكم دولية من أجل محاسبة المتورطين في أحداث الإبادة الجماعية بدول مثل كمبوديا ورواندا والبوسنة.

وأضاف: "حاليًا توجد المحكمة الجنائية الدولية، أول شيء يتوجب علينا فعله، هو نبذ الجنرالات الذين يقودون حملة إبادة ضد مسلمي أراكان والكاشين والشان وبقية العرقيات في ميانمار، من المجتمع، ومنع هؤلاء من السفر، وتجميد أصولهم المالية، وفي نهاية المطاف يتوجب مثولهم أمام المحكمة".

ولفت إلى أن دولاً مثل الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والسنغال وماليزيا، بوسعها القيام بمحاكمات على صعيد عالمي على خلفية أحداث الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أنه حتى لو ارتكب هؤلاء الأشخاص الإبادة الجماعية في ميانمار، فيمكن اعتقالهم ومحاسبتهم، عند سفرهم إلى تلك الدول.

ومنذ أغسطس 2017، أسفرت جرائم تستهدف الروهينجا المسلمين في إقليم أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهينجا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى بنجلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينجا "مهاجرين غير نظاميين" من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".