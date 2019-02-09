دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إنرجايزر تكشف عن 26 هاتف جديد في المؤتمر العالمي للجوال

عند الحديث عن إنرجايزر، ربما لا تفكر في الهواتف الذكية، وعلى الأرجح أنك تفكر في بطاريات AA التي تحافظ على تشغيل الريموت كنترول لأجهزة التلفزيون، أو بطاريات فأرة الكمبيوتر أو غير ذلك.

هل سيكون سامسونج جالاكسي S10 أقوى مما نظن؟ alqiyady 1 هل سيكون سامسونج جالاكسي S10 أقوى مما نظن؟

شاهد أيضاً: هل سيكون سامسونج جالاكسي S10 أقوى مما نظن؟

مع ذلك، شركة إنرجايزر دخلت سوق الهواتف الذكية في العام الماضي، ويبدو أنها الآن تعمل على النمو بشكل أكبر في هذا السوق، حيث تشير أحدث التقارير إلى أنها تخطط لإطلاق كمية كبيرة من الهواتف الذكية، دفعة واحدة.

الشركة الصغيرة في عالم الهواتف الذكية على وشك أن تصبح اكبر بكثير. حيث أعلنت أنها ستكشف الستار عن ما لا يقل عن 26 هاتفاً جديداً في المؤتمر العالمي للجوال المقرر عقده بنهاية شهر فبراير الجاري، ومن المؤكد أن بعض هذه الهواتف ستكون مميزة، ولكن العدد بأكلمه مذهل أن تستطيع شركة ناشئة في هذا المجال أن توفره بكميات كبيرة.

إنرجايزر تكشف عن هاتف ذكي جديد يحمل بطارية خارقة alqiyady 1 إنرجايزر تكشف عن هاتف ذكي جديد يحمل بطارية خارقة

شاهد أيضاً: إنرجايزر تكشف عن هاتف ذكي جديد يحمل بطارية خارقة

من بين الهواتف التي سيتم إطلاقها هاتف قابل للطي، وهو خط جديد من الهواتف المتطورة، إضافة إلى هاتف ببطارية سعتها 18 ألف ميلي أمبير، وهذا أمر غير مستغرب كون الشركة بارعة في مجال البطاريات.

قيام شركة إنرجايزر بتجهيز هاتف ببطارية سعتها 18 ألف ميلي أمبير هو أمر مثير للإهتمام. وعلى سبيل المقارنة، فإن هاتف آيفون XS يحتوي على بطارية سعتها 2658 ميلي أمبير، ما يعني أن هاتف إنرجايزر قادم ببطارية سعتها 7 أضعاف بطارية آيفون.

نشرته الشركة بالخطأ.. فيديو: تعرف على أحدث هواتف سامسونغ القابل للطي alqiyady 1 نشرته الشركة بالخطأ.. فيديو: تعرف على أحدث هواتف سامسونغ القابل للطي

شاهد أيضاً: نشرته الشركة بالخطأ.. فيديو: تعرف على أحدث هواتف سامسونغ القابل للطي

وفقاً للتقارير، بعض هواتف الشركة ستأتي بمواصفات عالية بما في ذلك معالج ميدياتيك Helio P70 و ذاكرة عشوائية أو رام بسعة 6 جيجابايت إضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية سعتها 128 جيجابايت وشاشة عالية الدقة وكاميرات خلفية مزدوجة، بينما ستأتي بعض الهواتف أيضاً بمواصفات متوسطة تشمل كاميرا خلفية أحادية و ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت.

الهواتف الأكثر تشويقاً هما القابل للطي والذي سيحمل بطارية 18 ألف ميلي أمبير، بحيث لم تُسرب صور لهم، ولكن نأمل أن تستطيع الشركة تقديم منتجات متميزة بنهاية المطاف.

لهذا السبب تشعر شركة أبل بـ alqiyady 1 لهذا السبب تشعر شركة أبل بـ

شاهد أيضاً: لهذا السبب تشعر شركة أبل بـ "خيبة الأمل"

من الجدير بالذكر أن المؤتمر العالمي للجوال سيبدأ بنهاية الشهر الجاري، وستعلن فيه العديد من الشركات هواتفها الرائدة بما في ذلك الهواتف القابلة للطي من سامسونج و هواوي.

هذا الموضوع إنرجايزر تكشف عن 26 هاتف جديد في المؤتمر العالمي للجوال ظهر اولا على قل ودل تكنولوجيا.المزيد:

إنرجايزر تكشف عن هاتف ذكي جديد يحمل بطارية خارقة

نشرته الشركة بالخطأ.. فيديو: تعرف على أحدث هواتف سامسونغ القابل للطي

فيديو: فتح صندوق هاتف OPPO Find X.. تعرف على مزاياه الرائعة

تحديث 3.iOS 12.2 يأتي بهذه الميزة لأول مرة بهواتف "آيفون"

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي