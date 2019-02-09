دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أول الصورة الحية لهاتف سوني القادم Xperia XA3 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة سوني لعقد مؤتمرها القادم خلال فعاليات MWC في برشلونة، لتكشف رسمياً عن هاتف Xperia XZ4، وأيضاً Xperia XA3 الذي رصد بالفعل في أول الصور الحية.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن سوني في طريقها للإعلان عن هاتف Xperia XA3 المميز بأبعاد 21:9 في الشاشة، التي تعرف الآن بشاشة CinemaWide، واليوم رصد موقع sumahoinfo بعض الصور الحية للهاتف التي تأتي بشكل ضبابي إلى حد ما.

وتأتي أوضح المواصفات في شاشة الهاتف المميزة بحجم طويل، كما تكشف عن تصميم أفقي للكاميرة الخلفية المزدوجة مع فلاش LED، حيث أشارت التوقعات إلى أن الكاميرة الرئيسية تأتي بدقة 23 ميجا بيكسل.

كما يأتي هاتف Xperia XA3 بثلاثة أزرار في الجهة اليمني من إطار الهاتف، تنقسم بين زر التحكم في الصوتيات، زر التشغيل إلى جانب مستشعر البصمة.

وتشير التوقعات إلى أن هذا التصميم في شاشة Xperia XA3 المميزة بالحجم الطويل ستدعم المستخدم مع تطبيقات الأندوريد بشكل مثالي، لكن قد يستغرق مطوري الألعاب بعض الوقت لدعم عرض جيد للألعاب مع هذا التصميم الطويل للشاشة.

ومن المتوقع أيضاً أن يأتي هاتف Xperia XA3 بجودة عرض FHD بلس بدقة 1080 في 2560 بيكسل، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بإصدارين هما XA3 بحجم شاشة 5.9 إنش، وهاتف XA3 Ultra بحجم 6.5 إنش في الشاشة، أيضاً يأتي كلا الهاتفين برقاقة معالج Snapdragon 660، مع نظام تشغيل Android 8.0 Oreo وفقاً للتسريبات التي نشرت حتى الآن.

المصدر

هذا الموضوع أول الصورة الحية لهاتف سوني القادم Xperia XA3 ظهر على التقنية بلا حدود.