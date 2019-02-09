دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كيفية حذف حساب واتساب بشكل نهائي

تطبيق التراسل الفوري واتساب هو أحد أهم الأدوات المتاحة على شبكة الإنترنت، حيث أتاح تقريب البعيد وسهّل عملية التواصل بين الناس في جميع أنحاء العالم بأقل تكلفة بدلاً من الرسائل التقليدية.

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مع ذلك، هناك عدد من الأسباب التي قد تدفع المستخدمين إلى مغادرة التطبيق الشهير أهمها قد تكون المشاكل التي يسببه التطبيق، بالإضافة إلى الإزعاج الكبير من كثرة المجموعات، والأهم من ذلك، خوف المستخدم على بياناته وخصوصيته من شركة فيس بوك.

سواءً كان الأمر يتعلق باحدث الأخبار حول ممارسات فيس بوك المثيرة للجدل ببيانات المستخدمين وتخزينها لإستخدامات مخالفة، وهو الأمر الذي دفع إلى التوقف عن إستخدام منتجاتها، أو كنت تفكر في التوقف لبعض الوقت عن إستخدام التطبيق، فمن السهل حذف حساب واتساب الخاص بك.

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على عكس إنستجرام، حيث يجب عليك حذف حسابك من أجهزة الكمبيوتر، تسمح فيس بوك للمستخدمين بحذف حسابات واتساب الخاصة بهم مباشرة من تطبيقات الهواتف الذكية على آيفون أو اندرويد.

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قبل إتخاد قرارك، من المهم ان تأخذ هذه الأمور بعين الإعتبار

– إذا قمت بالحذف، لن يمكنك إستعادة الوصول إلى حسابك إلا بإنشاء حساب جديد.

– قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 90 يوماً لحذف البيانات المخزنة في أنظمة النسخ الإحتياطي، في حين لا يمكن لإدارة التطبيق بالوصول إليها.

– حذفك للحساب لن يؤثر على رسائلك التي أرسلتها للأخرين، بحيث ستبقى ظاهرة لديهم.

– قد تبقى بعض البيانات مثل سجلات التسجيل موجودة بقواعد بيانات واتساب.

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إنشاء نسخة إحتياطية من ملفاتك على واتساب

إذا كنت قد قررت حذف حسابك بتطبيق واتساب بشكل نهائي، يمكنك مع ذلك إنشاء نسخة إحتياطية من الرسائل الخاصة بك والملفات التي قمت بإرسالها والتي أستقبلتها، بحيث يمكنك الوصول إليها ومراجعتها بأي وقت.

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هذه العملية متاحة بشكل سهل من خلال الإعدادات > المحادثات > النسخ الإحتياطي، بحيث سيتم رفع النسخة الإحتياطية على آيكلاود إذا كنت تستخدم آيفون، أو جوجل درايف إذا كنت تستخدم أندرويد، مع إمكانية إستعادتها عندما تقرر العودة لإستخدام حسابك.

كيفية حذف حساب واتساب بشكل نهائي

– إفتح تطبيق واتساب على هاتف آيفون أو هاتف أندرويد.

– إنتقل إلى الإعدادات > الحساب > حذف الحساب.

– أدخل رقم هاتفك مع الرمز الدولي.

– أنقر على زر حذف حسابي.

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