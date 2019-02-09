دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الفيس بوك تعلن إستحواذها على GrokStyle Inc لتعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة الفيس بوك عن إستحواذها على شركة GrokStyle Inc التي تهتم بالتسوق المرئي وتقنية الذكاء الإصطناعي، بهدف تعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي في شبكة التواصل الإجتماعي الخاصة بالشركة.

أحدث صفقات الإستحواذ في عالم التقنية عقدتها اليوم شركة الفيس بوك مع الشركة الناشئة GrokStyle Inc التي أشتهرت بتطبيق الذكاء الإصطناعي في التسوق المرئي، والتي دعمت بالفعل تطبيق Ikea خلال الفترة الماضية.

وتهدف شركة الفيس بوك بهذا الإستحواذ الجديد تحقيق الإستفادة من تقنية الذكاء الإصطناعي التي أشتهرت بها شركة GrokStyle Inc لتعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي في الشبكة الإجتماعية، حيث إستطاعت تقنية GrokStyle Inc على دعم المستخدم في البحث عن قطع الأثاث المطابقة المشابهة لصور ما على شبكة الإنترنت على سبيل المثال.

من جانب أخر لم تكشف GrokStyle على موقعها الرسمي عن إنضمامها إلى شركة الفيس بوك، بل أنها أكدت على تحرك أعضاء الشركة كفريق متكامل، وهو ما تسعى بالتأكيد الفيس بوك للإستفادة منه وفقاً لتصريحاتها الرسمية في الإعلان، حيث أكدت على خططها لتعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي في شبكة التواصل الإجتماعي من خلال فريق العمل وتقنية GrokStyle.

المصدر

هذا الموضوع الفيس بوك تعلن إستحواذها على GrokStyle Inc لتعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي ظهر على التقنية بلا حدود.