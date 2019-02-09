الجيش السوري يوجه ضربات مكثفة للمجموعات الإرهابية في ريف حماة

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نفذت وحدات الجيش السوري المتمركزة بريف مدينة السقيلبية الشمالي رمايات مدفعية وصاروخية على مواقع انتشار وتحصينات إرهابيي "جبهة النصرة" في محيط بلدة قلعة المضيق بعد قيامهم بإطلاق رصاص القنص باتجاه النقاط العسكرية المكلفة بحماية القرى الآمنة، كما نقلت وكالة "سانا".
© Sputnik . Bassel Shartouh
وبعد رصد تجمع آليات ثقيلة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) في أحد المقرات بالأطراف الغربية من ريف إدلب الجنوبي نفذت وحدات من الجيش ضربات صاروخية نحو مواقع الإرهابيين في قرية بابولين بجبل الزاوية وأسفرت عن تحقيق إصابات دقيقة بالتجمع.
وقضت وحدات من الجيش أمس على عدد من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في أطراف بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي.
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