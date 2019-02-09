سفير روسيا لدى لبنان: النهج الغربي لعودة اللاجئين السوريين يأتي بنتائج عكسية

بيروت — سبوتنيك. وقال زاسيبكين في مقابلة مع وكالة" سبوتنيك": "دون أدنى شك، عودة اللاجئين هي إحدى الأولويات بالنسبة للبنان. في السنوات الأخيرة، كان موقف القيادة السياسية للدولة هو دعم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

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وتابع السفير الروسي "لدينا مع الجانب اللبناني رأيا مشتركا، بأنه من غير الملائم ربط هذه العملية بالتسوية السياسية. هذا النهج الذي يدعو إليه الغرب يأتي بنتائج عكسية لتطبيع الحياة في سوريا".

وأكد زاسيبكين أنه: "ينبغي الإشارة إلى أنه إذا كان (الرئيس الأوكراني) بيترو بوروشينكو، قد لعب دور البادئ الرئيسي و"الأب الروحي" لانشقاق الأرثوذكسية في أوكرانيا، فإن الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس اللبناني ميشال عون يسعيان لمصلحة حسن الجوار والمساواة بين جميع شرائح المجتمع الطائفي- العرقي، ومنع الصراع داخل المذاهب، وفي الوقت نفسه، يهدف هذا الخط إلى تحقيق المهمة الاستراتيجية المتمثلة في الحفاظ على وجود المسيحيين في الشرق الأوسط — مهد المسيحية ". مضيفا "إننا نشاطر مثل هذه الأساليب ونسهم في تنفيذها".