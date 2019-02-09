- 1/2
- 2/2
بيروت — سبوتنيك. وقال زاسيبكين في مقابلة مع وكالة" سبوتنيك": "دون أدنى شك، عودة اللاجئين هي إحدى الأولويات بالنسبة للبنان. في السنوات الأخيرة، كان موقف القيادة السياسية للدولة هو دعم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
© Sputnik . Mohammad Maarouf
وأكد زاسيبكين أنه: "ينبغي الإشارة إلى أنه إذا كان (الرئيس الأوكراني) بيترو بوروشينكو، قد لعب دور البادئ الرئيسي و"الأب الروحي" لانشقاق الأرثوذكسية في أوكرانيا، فإن الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس اللبناني ميشال عون يسعيان لمصلحة حسن الجوار والمساواة بين جميع شرائح المجتمع الطائفي- العرقي، ومنع الصراع داخل المذاهب، وفي الوقت نفسه، يهدف هذا الخط إلى تحقيق المهمة الاستراتيجية المتمثلة في الحفاظ على وجود المسيحيين في الشرق الأوسط — مهد المسيحية ". مضيفا "إننا نشاطر مثل هذه الأساليب ونسهم في تنفيذها".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير روسيا لدى لبنان: النهج الغربي لعودة اللاجئين السوريين يأتي بنتائج عكسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.