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وذكرت المؤسسة إن الجانبين دعيا في المحادثات، التي أجريت يوم الخميس، "إلى وقف الأعمال القتالية والنزاعات المسلحة داخل المنشأة وحولها، والتي تعتبر مطلبا أساسيا لاستئناف العمليات الإنتاجية في الحقل"، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "الوسط" الليبية.
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وأعرب الطرفان عن "قلقهما حيال سلامة الموظفين المتواجدين بالحقل والإعداد الأمني العام للموقع، داعين إلى وقف الأعمال القتالية والنزاعات المسلحة داخل المنشأة وحولها، والتي تعتبر مطلبا أساسيا لاستئناف العمليات الإنتاجية في الحقل"، بحسب البيان.
وحضر الاجتماع خالد بو خطوة مدير عام الأمن والسلامة والصحة والبيئة والتنمية المستدامة ومهدي اصمامة، نائب المدير العام لشركة "ريبسول" فرع ليبيا.
وكان المجلس الرئاسي أعلن، يوم الأربعاء، تعيين علي كنة قائدا عسكريا لسبها، بعدما سيطرت قوات حفتر على المدينة في حملة بدأها الشهر الماضي في الجنوب تهدف إلى طرد "الإرهابيين" وتأمين المنشآت النفطية الحيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا... المؤسسة الوطنية للنفط تناقش أزمة حقل الشرارة مع مسؤولي "ريبسول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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