مجلس الأمن يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية ويدعو إلى نزع سلاح جميع الفصائل

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ودعا مجلس الأمن، في بيان له، اليوم السبت، الحكومة اللبنانية إلى التزام سياسة النأي بالنفس، مؤكدا دعمه لاستقرار لبنان وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي، وذلك وفقا لموقع "النشرة" اللبناني.

وأكد البيان، أن "القوات المسلحة اللبنانية هي القوات الشرعية الوحيدة بالبلاد، كما هو وارد في الدستور واتفاق الطائف (1989)". وحث "جميع الأطراف اللبنانية على تنفيذ سياسة النأي بالنفس عن أي نزاعات خارجية، كأولوية هامة، كما وردت في إعلان بعبدا عام 2012".

وأثنى أعضاء مجلس الأمن على تعيين أربع نساء في الحكومة الجديدة، داعيا المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، إلى الاستمرار في دعم لبنان للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجهه.

وقد توصلت القوى السياسية اللبنانية، بعد 9 أشهر من الانتظار والخلافات، إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، ضمت ممثلين عن مختلف الأحزاب والحركات السياسية.