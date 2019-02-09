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© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
وأكد البيان، أن "القوات المسلحة اللبنانية هي القوات الشرعية الوحيدة بالبلاد، كما هو وارد في الدستور واتفاق الطائف (1989)". وحث "جميع الأطراف اللبنانية على تنفيذ سياسة النأي بالنفس عن أي نزاعات خارجية، كأولوية هامة، كما وردت في إعلان بعبدا عام 2012".
وأثنى أعضاء مجلس الأمن على تعيين أربع نساء في الحكومة الجديدة، داعيا المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، إلى الاستمرار في دعم لبنان للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجهه.
وقد توصلت القوى السياسية اللبنانية، بعد 9 أشهر من الانتظار والخلافات، إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، ضمت ممثلين عن مختلف الأحزاب والحركات السياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية ويدعو إلى نزع سلاح جميع الفصائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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