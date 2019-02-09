سامسونج الكورية الجنوبية تحقق سبقا في عالم التصوير بالهواتف الذكية

حققت شركة سامسونج الكورية الجنوبية سبقا في عالم التصوير بالهواتف الذكية، حيث قدمت أول كاميرا مدمجة في قلم ذكي سيتم استخدامها في هواتف Galaxy Note، والتي تختلف عن كاميرات التقليدية شائعة الاستخدام في أغراض المراقبة والتجسس، حيث إنها قادرة على التقاط صور أكثر وضوحا بدقة أعلى نظرا لوجود زووم بداخلها، وفقا للعين الإخبارية.

ووفقا لمجلة فوربس الأمريكية، سجلت سامسونج في 5 فبراير/شباط براءة اختراع هذه الكاميرا غير المسبوقة، والتي تأتي مع تطوير الشركة للعدسات التي توجد بهواتفها الذكية.

وأضافت المجلة أن تلك الكاميرا الجديدة بها بعض العيوب منها ثمنها الذي من المتوقع أن يكون غاليا، بالإضافة إلى سهولة فقدها نظرا لصغر حجمها، كما أن عملية التقاط الصور ستحتاج أن تكون يد مستخدمها ثابتة وإلا ستلتقط صورا مهزوزة، وتوقعت فوربس أن يتم حل تلك المشكلة بتوفير آلية تجعلها ثابتة وقت التقاط الصور.