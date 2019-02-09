مراهق أمريكي اكتشف ثغرة "فايس تايم" في آيفون

مناقشة جماعية حول أساليب جديدة في لعبة "فورتنايت" الإلكترونية، كانت أول الخيط في اكتشاف ثغرة بخاصية "فيس تايم" للاتصال بالفيديو في أجهزة هواتف آيفون التابعة لـ"أبل"، وفقا للعين الإخبارية.

وبينما كان المراهق الأمريكي جرانت تومسون (14 عاماً) يستخدم "فيس تايم" في إجراء مكالمات جماعية مع أصدقائه لمناقشة أساليب جديدة في لعبة "فورتنايت" اكتشف ثغرة أمنية في "فيس تايم" تمكّنه من التجسس على المكالمات الجماعية التي تجري باستخدام هذه الخاصية.

وفور اكتشافه الثغرة بعث جرانت ووالدته بعدة رسائل إلى شركة أبل لتحذيرها غير أنها لم ترد، واعترفت في وقت لاحق بفضله في العثور على الثغرة، وسلّمته جائزة.

ولم تكشف الشركة الأمريكية عن حجم الجائزة المالية، لكن يُعتقد أنَّها مساهمة في تكاليف دراسة جرانت.

الثغرة اكتُشِفت خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إذ لاحظ بعض مستخدمي أجهزة "أبل" أنَّه بعد اتصالهم بآخرين باستخدام "فيس تايم" يمكنهم الاستماع إلى مكالماتهم حتى إذا رفضوا في البداية تلقي اتصالهم، وهو ما يعني أنَّه بمجرد محاولة الاتصال بشخص آخر يمكن التنصت على جميع مكالماته.

أبل تلقت هذه الملاحظات بحذر شديد، ما دفعها لحظر المكالمات الجماعية على الخاصية لفترة خلال إجراء التحقيقات، وكانت هذه التحذيرات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي دون الإشارة إلى أن شخصاً بعينه اكتشفها، لكن الشركة الأمريكية كشفت لاحقاً أن جرانت ووالدته حذراها من الثغرة في وقت سابق.

في المقابل، رفض الباحث الإلكتروني الألماني لينوس هينز إخبار "أبل" عن ثغرة أمنية في برنامج التشغيل "أبل ماك أو إس" تسمح بالاستيلاء على كلمة السر في حسابات المستخدمين، بعدما رفضت "أبل" إعطاءه مكافأة مالية مقابل الحصول على المعلومات.