تمديد مهمة البحرية التركية في خليج عدن عاما إضافيا

أنقرة/ محمد نوري أردوغان/ الخليج 365
نشرت الجريدة الرسمية التركية، السبت، المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهمة القوات البحرية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الاقليمية للصومال وسواحله مدة عام إضافي.
والثلاثاء، وافق البرلمان التركي على المذكرة الرئاسية التي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في المناطق المذكورة، عامًا إضافيًا، اعتبارا من 10 شباط/ فبراير 2019.
ووفقًا للقرار المنشور بالجريدة، فإن عناصر البحرية التركية تقوم بمهام تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، والتي تمر من المناطق المذكورة.
وأكّد القرار أن العناصر تساهم بفعالية في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح، والمساهمة في مكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
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