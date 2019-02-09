انهيار كتلة صخرية بسبب صاعقة رعدية تتسبب في العلا

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صحيفة الخليج الالكترونية
تسببت صاعقة رعدية، في انهيار كتلة صخرية من أحد الجبال في قرية الملسن شمال العلا، وذلك أثناء الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة.
وشهدت محافظة العلا والقرى المحيطة بها، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، واستمرت الأمطار حتى ظهر أمس الجمعة وسالت على إثرها جميع الأودية؛ وهي وادي ثربة ووادي المرارة ووادي السريط ووادي عشار، الواقعة شمال العلا.
كما سالت الأودية الواقعة غرب وجنوب العلا؛ مما تسبب في إغلاق طريق العلا – شجوى المدينة لغزارة السيول المنقولة.
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