انت الان تتابع تركيا تُهاجم السعودية: يجب تقديم قتلة خاشقجي للعدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، إن «الافتقار التام للشفافية من المسؤولين السعوديين بشأن التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، أثناء توجهه للقنصلية لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بزواجه من خطيبته خديجة جنكيز، يثير قلقا عميقا ويضر بمصداقيتهم»، إذ أعلن رئيس قسم الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أن السلطات السعودية يجب أن تسلم قتلة جمال خاشقجي، كدليل على رغبتهم في خدمة العدالة.
وأضاف رئيس قسم الاتصال في الرئاسة التركية: «النتائج التي توصلت إليها تركيا بشأن القضية تتماشى مع نتائج تحقيق المقرر الخاص للأمم المتحدة، مؤكدا أن أنقرة ملتزمة بالتعاون في التحقيق الأممي بالقضية»، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك. وذكر تحقيق تقوده الأمم المتحدة، أمس الخميس، بشأن قتل خاشقجي،
وأضاف رئيس قسم الاتصال في الرئاسة التركية: «النتائج التي توصلت إليها تركيا بشأن القضية تتماشى مع نتائج تحقيق المقرر الخاص للأمم المتحدة، مؤكدا أن أنقرة ملتزمة بالتعاون في التحقيق الأممي بالقضية»، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.
وذكر تحقيق تقوده الأمم المتحدة، أمس الخميس، بشأن قتل خاشقجي، أن الأدلة تظهر أنه كان جريمة وحشية متعمدة خطط لها ونفذها مسؤولون بالدولة السعودية.
وقالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات القتل خارج القضاء، إن المسؤولين السعوديين قوضوا بشدة وتسببوا في تأخير جهود تركيا للتحقيق في مسرح الجريمة في القنصلية السعودية بإسطنبول.
وفي إفادة عن مهمة مع فريقها التركي على مدى أسبوع، قالت كالامار إنهم اطلعوا على بعض "المواد الصوتية المروعة" بشأن قتل خاشقجي حصلت عليها المخابرات التركية.(التفاصيل)
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