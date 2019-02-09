انطلاق شهر الإمارات للابتكار في الشارقة

انطلقت، الجمعة، في إمارة الشارقة بالإمارات فعاليات "شهر الإمارات للابتكار" بنسخته الـ4، أكبر حدث إماراتي للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، في قاعة المدينة الجامعية، من خلال 65 مبادرة وابتكاراً تتناول محاور "الطاقة المتجددة والاستدامة والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا كممكنات"، وفقا للعين الإخبارية.

وحضر انطلاق الفعاليات أحمد عبيد القصير رئيس لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، وأسماء راشد بن طليعة نائبة رئيس اللجنة، والمهندس خالد آل علي أمين عام مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.

وشهدت فعاليات شهر الابتكار، التي تستمر حتى 14 فبراير/شباط وينظمها المجلس التنفيذي، إقبالاً كبيراً من الأهالي والطلبة من مختلف المراحل الدراسية، وتميزت المشاركات للجهات الحكومية والاتحادية والجامعات والقطاعين الحكومي والخاص بالابتكارات والإبداعات المتجددة من حيث المحتوى القوي والتجارب المبتكرة المتميزة والأفكار الخلاقة التي تدعم الهدف الرئيسي للشهر، بتعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية الابتكار، وأثره على مستقبلهم وتحفيزهم للمشاركة الفاعلة في مسيرة الابتكار بالإمارات.

وتأتي المشاركات في إمارة الشارقة خلال "شهر الإمارات للابتكار" انعكاساً للاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار، إلى جانب تحفيز القطاعين الحكومي والخاص والأفراد على تبني ممارسات الابتكار، الذي أصبح ركيزة للعمل الحكومي من خلال تبني وتطبيق مبادئه والبحث عن حلول للتحديات بطرق غير تقليدية وأدوات مستقبلية.

كما عكست تضافر جهود الحكومة على المستويين الاتحادي والمحلي لتنظيم فعاليات شهر الإمارات للابتكار، بطريقة متميزة تحقق الأهداف الاستراتيجية للإمارات.

وسيشهد الأسبوع تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل الابتكارية بهدف تصميم حلول جديدة تسهم في عملية التطوير.