دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper 4 أفلام سعودية تشارك في الدورة الـ69 لمهرجان برلين

تشارك السعودية في مهرجان برلين السينمائي، بأربعة أفلام قصيرة تتناول عدة موضوعات اجتماعية حول سوء معاملة الأطفال، وتأثر الأسرة بالحداثة، ومشكلات المرأة.

الأفلام المشاركة التي من المقرر عرضها يوم الاثنين المقبل في قاعات مخصصة لها؛ هي: «حياة ملونة» للمخرج عبدالرحمن صندقجي، الذي يعرض تجربة أربع سيدات سعوديات من خلفيات اجتماعية متنوعة، بطريقة ملهمة وجذابة.

والفيلم الثاني هو «أغنية البجعة» من إخراج هناء العمير، ويدور حول قصة ممثل مسرحي يؤدي مسرحية أغنية البجعة للكاتب الروسي أنطوان تشيخوف بطريقة مختلفة.

والفيلم الثالث هو «جابر» من إخراج عبدالرحمن الجندل، ويدور حول قصة شاب شغوف بالرياضة، ويحلم بأن يصبح مصارعًا محترفًا.

والفيلم الرابع «قبول» من إخراج سارة المنيف، ويدور حول قصة أم تحاول عدم خسارة ابنتها للمرة الثانية.

يذكر أن الفيلم القصير «الدنيا حفلة» للمخرج رائد السماري، فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان صاندانس 2019 بالولايات المتحدة، في يناير المنصرم، وهو أول فيلم سعودي يُرشح لهذا المهرجان الذي يعد من أهم المهرجانات عالميًّا في السينما المستقلة.

كما فاز الفيلم القصير «الحوت الأزرق» للمخرج والممثل والمنتج فهد عليان، بجائزة أفضل فيلم في مهرجان تشاندلر السينمائي الدولي المقام في ولاية أريزونا الأمريكية، في يناير المنصرم، وفازت بطلة الفيلم الطفلة جوليان عطية بجائزة أفضل ممثلة.

وانطلقت، أمس الخميس، فعاليات الدورة الـ69 لمهرجان برلين السينمائي الدولي، وأعلنت إدارة المهرجان قائمة الأفلام المرشحة لجائزة «الدب الذهبي»، وضمت 17 فيلمًا، منها 7 أفلام لمخرجات من النساء.

ومن أشهر الأفلام المرشحة للدب الذهبي، «الأرض تحت قدميك» من إنتاج النمسا، و«القفاز الذهبي» من إنتاج ألماني فرنسي مشترك، و«كنت في المنزل» من إنتاج ألماني صربي مشترك، و«حكاية الأخوات الثلاث» من إنتاج ألماني هولندي، و«السيد جونز» من إنتاج إيطالي أوكراني، و«أوندوج» من إنتاج منغوليا، و«المرادفات» من إنتاج فرنسا، و«طفولة الغرباء» من إنتاج السويد وفرنسا والدانمارك.

ويعد مهرجان برلين السينمائي الدولي الذي يطلق عليه اسم «برلينالي» من أكثر المهرجانات السينمائية أهميةً في العالم، وينعقد في شهر فبراير من كل عام، وتأسس عام 1951م.

أما الجائزة الكبرى للمهرجان فهي «الدب الذهبي»، يليها «الدب الفضي». وتقام فعاليات في قصر برلينالي ببرلين.