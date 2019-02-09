موافقة ملكية على مبادرة الفاتورة المجمعة.. وهذه أبزر ملامحها

صحيفة الخليج الالكترونية وافق خادم الحرمين الشريفين على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص. وقال وزير العمل أحمد سليمان الراجحي عبر حسابه على “تويتر”: “أرفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد-يحفظهما الله-، على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، دعماً للمنشآت وتذليلاً لما قد يعترضها من معوّقات ويسهّل تحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات”. ومن أبرز ملامح المبادرة ما يلي: تقديم 4 جهات دعماً يقدر بـ١١ مليار وخمسمائة مليون ريال لتنفيذ المبادرة.

تشمل تمديد مهلة سداد الفاتورة إلى 6 أشهر مع إمكانية التقسيط على 3 دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات.

هي عبارة عن فروق المقابل للرخص المصدرة قبل الأول من يناير الماضي وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد هذا التاريخ.

لم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي أو نقل خدمات قبل الأول من يناير الماضي.

بدأ احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعليًّا في المنشأة، من مطلع العام الحالي 2018.

لا تمثل الفروق أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت فيها رخص العمل فترة تطبيق القرار.

تقرر تشكيل فريق عمل برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من (وزارة المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص) لمتابعة تنفيذ المبادرة ورفع ما قد يظهر من إشكالات إلى اللجنة الإشرافية.

من المقرر أن يتم تفويض اللجنة الإشرافية – المشكلة بموجب الأمر رقم 48590 بتاريخ 23/ 9/ 1439 هـ المشار إليه – بحل الإشكالات التي قد تظهر أثناء تنفيذ هذه المبادرة.

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