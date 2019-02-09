طيران التحالف يستهدف بـ4 غارات شمال صنعاء

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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، بأن طيران التحالف قصف بثلاث غارات على منطقة ذهبان في مديرية بني الحارث شمال العاصمة.
© AP Photo / Saudi Press Agency
إلى ذلك، أعلنت قناة الإخبارية السعودية أن طيران التحالف استهدف موقعا لتخزين وتجهيز الطائرات المسيرة في صنعاء دون تفاصيل.
وينفذ التحالف العسكري العربي، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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