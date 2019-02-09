لمستخدمي أندرويد.. كيف تعطل الإعلانات المزعجة عند تصفح الإنترنت؟

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب - عاصم الأنصاري:

يواجه الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية، دومًا مشكلة في ظهور إعلانات بطريقة غير محببة بالنسبة لهم، خلال تصفحهم الهاتف لأي سبب.

موقع "ديجتال تريندز" التقني نشر الطريقة المثلى لوقف الإعلانات المزعجة لمستخدمي نظام تشغيل "أندرويد"، خاصة أن الكثير منها اكتشف بأنها تحمل في طياتها برمجيات خبيثة.

* على متصفح "كروم"

يعد متصفح "كروم" هو أفضل متصفحات الإنترنت لنظام تشغيل "أندرويد"، ويحتوي على اثنين من الخيارات المضمنة للمساعدة في القضاء عىل الإعلانات المزعجة، والتي تجعل "كروم" يمنع ظهور الإعلانات افتراضيًا.

ويأتي بالطريقة التالية:

- افتح متصفح "كروم"

- اذهب إلى قائمة الإعدادات الإضافية عن طريق الضغط على النقاط الرأسية الثلاثة في أعلى اليمني.

- اضغط على الإعدادات في القائمة المنسدلة.

- اضغط فوق أيقونة "إعدادات الموقع".

- سيظهر أمامك خياران، سواء منع ظهور الإعلانات المنبثقة، أو إعادة توجيه الإعلانات المنبثقة.

- اغلق المتصفح ثم افتحه مرة أخرى.

ويمكن أيضًا من التحقق من أذونات المواقع عبر شبكة الإنترنت على "كروم"، والتي ستمنع بدورها من منع الإعلانات المنبثقة، ويمكن إجراء ذلك عن طريق الخطوات التالية:

- افتح كروم، وانتقل إلى الموقع المعني.

- افتح قائمة المزيد من الإعدادات عن طريق الضغط على النقاط الرأسية الثلاثة في الجزء العلوي الأيسر.

- اضغط فوق رمز المعلومات "i" في الأعلى.

— اضغط على خيار إعدادات الموقع وسترى الإشعارات المدرجة ضمن الأذونات، ويمكن أن تختار إما إرسالها أو إيقافها.

* أما بالنسبة لباقي المتصفحات، مثل متصفح "سامسونج"، يمكن ذلك عن طريق الخطوات التالية:

- افتح المتصفح، ثم انتقل إلى قائمة المزيد من الإعدادات الموجود عند النقاط الرأسية الثلاثة في الجزء العلوي الأيسر.

- اضغط فوق الإعدادات ثم متقدم، وقوم بالتبديل إلى منع ظهور النوافذ المنبثقة.

كما أن المتصفحات الأخرى تقدم ميزات أخرى إضافية للتعامل مع الإعلانات المنبثقة، وستجدها جميعها موجودة في إعدادات كل متصفح.