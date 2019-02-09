اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ارتفع معدل البطالة في كندا في شهر يناير الماضي، رغم انضمام نحو 67 ألف شخص إلى سوق العمل، وفقًا لإحصائيات رسمية صدرت الجمعة.
وأضحت هيئة الإحصائيات الكندية أن 66 ألفًا و800 شخص انضموا إلى سوق العمل في يناير، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 5.8% مع زيادة عدد الباحثين عن فرص العمل.
وأضاف الاقتصاد 99 ألفًا و200 وظيفة في قطاع إنتاج الخدمات في يناير، مقابل فقدان 32 ألفًا و300 وظيفة في قطاع إنتاج السلع. وقد فاقت المكاسب الوظيفية بدوام جزئي العمل بدوام كامل، بنسبة 36 ألف وظيفة مقابل 31 ألفًا، على التوالي.
وقاد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا عملية نمو التوظيف، حيث أضافوا 52 ألفًا و500 وظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع معدل البطالة بكندا في شهر يناير الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.