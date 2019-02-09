في باريس.. مسيرات إيرانية تدعو لتغيير النظام

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تظاهر عدد من أنصار المعارضة الإيرانية في باريس، الجمعة، مطالبين بتغيير النظام الممتد منذ 40 عاما بعد الثورة التي أطاحت بالملكية.

وانضم إلى جماعة مجاهدي خلق في تجمع مجموعة من المتحدثين قبيل المسيرة، من سياسيين فرنسيين سابقين وحاليين إلى رئيس وزراء جزائري سابق ومعارض سوري.

ولوحت الحشود بملصقات لصورة زعيمة الجماعة مريم رجوي ومؤسسها مسعود رجوي الذي لم يشاهد منذ 2003 في العراق، ويعتقد على نطاق واسع أنه اغتيل على أيدي النظام الإيراني.

وكان الأمن مشددا خلال التظاهرة والمسيرة، حيث استهدف من قبل التجمع السنوي للجماعة في العام الماضي في مؤامرة لتفجيره تورط فيها النظام الإيراني.