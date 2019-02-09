منزل طفولة ترامب للبيع ب 2.9 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عُرض منزل عاش فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما كان طفلاً في حي كوينز بمدينة نيويورك، للبيع مقابل 2.9 مليون دولار، بعد فترة من طرحه للإيجار عبر موقع «إير بي إن بي».

ويضم المنزل الذي بناه والد ترامب، تذكارات خاصة بالرئيس الأمريكي، تشمل مجسماً بالحجم الحقيقي له مصنوعاً من الورق المقوى، وصورة لترامب على غلاف مجلة (بيبول).

وتقول وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن السعر المطلوب لشراء المنزل يعد الأعلى مقارنة بأسعار العقارات الأخرى في المنطقة نفسها.

وفي المقابل أوضحت صحيفة «myplainview» أن المنزل ليس مملوكاً الآن لترامب، أو إحدى شركاته، لكنها لم تشر علانية إلى اسم المالك. ووفقاً للأرقام الرسمية، فإن منزلاً بالحجم نفسه على بعد مبنى واحد تم بيعه مقابل 640 ألف دولار في عام 2016. وفي عام 2017 بيع المنزل الذي ولد فيه ترامب مقابل 2.14 مليون دولار.