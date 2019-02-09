الإمارات: ميليشيات الحوثي تماطل وتهدد السلام في اليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن اتفاقية استوكهولم فرصة عظيمة لإنهاء الحرب في اليمن، لكن الحوثيين يقوّضون تلك المساعي بتعنتهم وعدم التزامهم بما تنص عليه. وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، إن «بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن منع الحوثيين الدخول لمطاحن البحر الأحمر مهم، من الواضح بعد اتفاق استوكهولم أن الحوثيين هم العقبة الحقيقية أمام السلام في اليمن، سيتضح هذا أكثر مع كل خطوة لهم لعرقلة العملية السياسية». وأضاف أن «اتفاق استوكهولم يتيح لنا فرصة فريدة لإنهاء الحرب في اليمن، ومع هذا يبذل الحوثيون قصارى جهدهم لتقويض هذه الفرصة، من خلال تجاهلهم المتعنت لالتزاماتهم، ويتوجب علينا إنقاذ فرص إحلال السلام».

وأكد أنه «من المهم أن يدعم المجتمع الدولي اتفاق استوكهولم في هذه المرحلة، وكيفية المضي قدماً لتنفيذ انسحاب الحوثيين من الموانئ ومدينة الحديدة»، مشيراً إلى أن «الميليشيات تماطل وتهدد الآفاق العامة للسلام».

وكانت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران منعت المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث، ورئيس لجنة إعادة الانتشار السابق الجنرال باتريك كاميرت، وعدداً من المسؤولين الأمميين، الثلاثاء قبل الماضي، من زيارة مطاحن البحر الأحمر شرق مدينة الحديدة غربي اليمن. كما لم يتمكن الوفد الأممي من الاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالمطاحن نتيجة القصف الحوثي، بعد تفاهمات واتفاق من أجل تسهيل توزيع المواد الغذائية الموجودة بذات المطاحن للمتضررين بالحديدة.

في الأثناء، نفت الحكومة اليمنية ما أعلنته الأمم المتحدة بشأن اتفاق مبدئي مع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، حول إعادة الانتشار في مدينة الحديدة غربي البلاد، مؤكدة أنها لا تزال تدرس المقترح الذي تقدمت به بعثة المراقبين. وقال فريق الحكومة اليمنية المفاوض: «الحديث عن أي اتفاق توصلت له لجنة الانتشار برئاسة الأمم المتحدة، مع الحوثيين الذين ما زالوا يعرقلون تنفيذ اتفاق السويد، يعد سابقاً لأوانه». وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الخميس، التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة الانتشار في الحديدة، بعد تعثر تنفيذ اتفاق السويد، نتيجة عراقيل وضعتها ميليشيات الحوثي. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن ممثلي الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين الحوثيين «وافقوا على تسوية أولية» لبدء إعادة انتشار المسلحين في مدينة الحديدة وفتح ممرات إنسانية.

وذكر العميد ركن صادق دويد، متحدث المقاومة الوطنية اليمنية، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، أن الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار يدعم جهود الجنرال مايكل لوليسغارد في تنفيذ اتفاق السويد. وقالت مصادر مطلعة إن اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، انتهت، أمس، دون التوصل إلى خطوات عملية لتنفيذ اتفاق استوكهولم. وغادر ممثلو الحكومة اليمنية السفينة التي تجري الاجتماعات على متنها من دون تحديد موعد آخر لاستئنافها، وحمّلوا ممثلي الانقلابيين الحوثيين الذين رفضوا البحث في آليات تنفيذ وقف إطلاق النار مسؤولية إخفاق جولة التفاوض الأخيرة.

وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت الأمم المتحدة أن الأطراف اليمنية توصلت إلى تسوية أولية بشأن خطة إعادة الانتشار الأمني في محافظة الحديدة، غربي اليمن، تنفيذاً لاتفاق استوكهولم.

وذكرت الأمم المتحدة أن ما تم التوصل إليه هو «حل وسط» بين رؤية الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية بالنسبة لإعادة الانتشار الأمني. وكانت الأمم المتحدة كشفت، الثلاثاء، أن اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في الحديدة بدأت تؤتي ثمارها، وأن الأطراف اليمنية قريبة من الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار القوات.

على صعيد آخر، أكد وفد الحكومة اليمنية «أنه تم الاتفاق على تبادل جثامين الأسرى بدءاً من اليوم (أمس الجمعة) ولمدة شهر». وقال يحيى الحاسر عضو وفد الشرعية: إن التنفيذ سيتم على عدة مراحل، والأولى: الجثث في الثلاجات، والثانية: حصر الجثث في المقابر التي ليست على خطوط التماس، والثالثة: انتشال الجثث في المقابر البعيدة عن خطوط التماس. وأضاف أن المرحلة الرابعة تخص المقابر القريبة من خطوط التماس وهي المرحلة الأخطر. لافتاً إلى أن المباحثات لم تفشل كما أشيع.

وقال مكتب المبعوث الأممي مارتن جريفيث، إن اللجنة بحثت الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى، مؤكداً أن الاجتماعات شهدت نقاشات إيجابية وبناءة بشأن تطبيق الاتفاق.(وكالات)