موسكو تلمّح لعملية في إدلب وتطالب «إسرائيل» بوقف هجماتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في شرق سوريا لإطلاق هجومها ضد تنظيم «داعش»، المحاصر حالياً في منطقة تعادل أقل من واحد في المئة من مساحة «الخلافة» المزعومة التي أعلنها قبل سنوات، في وقت ألمحت موسكو إلى إمكانية البدء بعملية عسكرية في محافظة إدلب، مؤكدة أنها لن تسمح بوجود أوكار «للإرهابيين» في إدلب، وطالبت «إسرائيل» بوقف هجماتها على سوريا، مؤكدة أن المشاورات جارية بين العسكريين الروس و«الإسرائيليين» بهدف زيادة فاعلية قناة الاتصال الخاصة بمنع وقوع حوادث بين الطرفين في سوريا، في حين ذكرت وسائل إعلام روسية، أن جندياً روسياً لقي حتفه أثناء أداء مهامه في سوريا في أواخر الشهر الماضي.

وقال متحدث باسمها في ريف دير الزور الشرقي أمس إنّ الجبهة «لم تشهد أي تقدم أو تغيير كبير في الأيام الخمسة الأخيرة» مع وقف العمليات الميدانية استعداداً للمرحلة الأخيرة من الهجوم. وبحسب المرصد السوري، تشهد خطوط الجبهة بين الطرفين هدوءاً يعكره قصف مدفعي وجوي متقطع يستهدف مواقع التنظيم. وتوقع قيادي في قوات سوريا الديمقراطية في تصريحات لفرانس برس قبل أيام أن «تبدأ عملية التقدم الأخير قريباً بعد إتمام التحضيرات اللازمة لها». وأشار إلى أنه «من المتوقع أن تنتهي سيطرة داعش الجغرافية في المنطقة خلال ثلاثة إلى أربعة أيام بعد انطلاقها لنتخلص منهم من الناحية الجغرافية فيما تحتاج عملية التمشيط والتخلّص من الفلول والألغام وقتاً أطول».

من جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء «تاس» عن نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي فيرشينين قوله في تصريح صحفي إن روسيا لن تسمح بوجود أوكار «للإرهابيين» في إدلب وإن عملية القضاء على هذه الأوكار «ستتم آجلاً أو عاجلاً». وأضاف أن أي عملية عسكرية ضد وجود المسلحين في إدلب في حال وقوعها ستكون «فعالة ومنظمة للغاية».

وأكد فيرشينين استعداد روسيا «لإطلاق عمل» اللجنة الدستورية السورية بأسرع وقت اذا ما توفرت النية لدى الأطراف المعنية اضافة إلى دعم الأمم المتحدة. ولفت إلى ان الدول الضامنة لمسار المباحثات في (استانا) وهي روسيا وإيران وتركيا مستعدة لإجراء تعديلات في قوائم الشخصيات الأعضاء في اللجنة الدستورية بشرط موافقة جميع الأطراف المعنية على ذلك. وشدد فيرشينين على ضرورة وفاء تركيا بالتزاماتها باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها «بدون أي استثناء» حاثاً إياها على تنفيذ وعودها في مجال إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب. وطالب «إسرائيل» بوقف ضرباتها ضد سوريا قائلاً إن الهجمات «الإسرائيلية» على سوريا «يجب أن تتوقف». وأوضح أن الهجمات «الإسرائيلية» على سوريا تزيد من تدهور الاوضاع هناك قائلا «لا يتعين على اي طرف القيام بأعمال تخرج عن نطاق التصدي للإرهاب في سوريا». وأعرب فيرشينين، عن سعي موسكو إلى تفعيل قناة الاتصال الخاصة بمنع وقوع حوادث بين الطرفين في سوريا، مشيرا إلى أن عسكريي موسكو و«تل أبيب» يناقشون إمكانية تعديل الخط الساخن، وخاصة من خلال زيادة فترة التنبيه.

إلى ذلك، ذكرت إدارة منطقة تيخوريتسك الروسية، التي ينتمي إليها الجندي، أن مكسيم بليتنيف (25 عاما)، جرى دفنه يوم الاثنين الماضي، دون الكشف عن تفاصيل مقتله، حسبما ذكرت أمس قناة «روسيا اليوم». (وكالات)