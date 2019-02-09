احذروا.. الجلوس أمام التلفاز يسبب سرطان الأمعاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصلت دراسة إلى أن الجلوس أمام التلفاز ساعة واحدة في اليوم، قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، مع ارتفاع معدل الخطر بنسبة 70% عند التسمّر أكثر من ساعتين. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتبار عادة الجلوس عاملاً لشرح الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بسرطان الأمعاء، خاصة بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً. وقال باحثون دوليون، إن النتائج تؤكد أهمية الحفاظ على النشاط. وقامت الدراسة التي قادها الدكتور، لونج نجوين، في جامعة هارفارد بأمريكا، بتحليل أوقات مشاهدة برامج التلفاز، وغيرها من السلوكات غير المرتبطة بالنشاط. شملت الدراسة 89 ألفاً و278 امرأة أمريكية، تراوحت أعمارهن بين 25 و42 سنة، منذ 1991 وسُجلت 118 حالة إصابة بسرطان القولون والأمعاء في بداية الشباب، شُخّصت على مدى عقدين من المتابعة. وارتبط الجلوس أكثر من ساعة أمام التلفاز بزيادة المخاطر بنسبة 12%، بالمقارنة مع أولئك اللاتي قضين وقتاً أقل في مشاهدة التلفاز.