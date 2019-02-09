واشنطن تتعهد بمواصلة الضغط لردع باليستي طهران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهدت الولايات المتحدة، بمواصلة الضغط «دون هوادة» على إيران لردع برنامجها الصاروخي، في أعقاب كشف طهران عن سلاح بالستي جديد بعد أيام على تجربة صاروخ عابر. وكشف الحرس الثوري الإيراني عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه 1000 كلم، بحسب وكالة الأنباء التابعة لقوة النخبة في إيران. وتزامن ذلك مع إحياء إيران الذكرى الأربعين للثورة ووسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إطلاق إيران صاروخاً مؤخراً يثبت مرة أخرى أن الاتفاق النووي مع طهران «لا يفعل شيئاً» لوقف برنامجها الصاروخي، داعياً إلى إعادة فرض قيود دولية أكثر صرامة على طهران. وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي مساء الخميس: إن إيران «تتحدى مجلس الأمن الدولي في الوقت الذي تطور فيه قدراتها الصاروخية الباليستية» داعياً إلى «إعادة فرض قيود دولية أكثر صرامة لردع برنامج الصواريخ الإيراني».

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في بيان: إن «تجاهل إيران الصارخ للأعراف الدولية ينبغي التصدي له». وأضاف «يتعين علينا إعادة قيود دولية أكثر صرامة لردع برنامج إيران الصاروخي». وتابع: «إن الولايات المتحدة ستواصل دون هوادة حشد الدعم في أنحاء العالم لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الصاروخية الباليستية المتهورة، وسنواصل ممارسة الضغط الكافي على النظام من أجل أن يغير سلوكه المؤذي-ومنها التطبيق الكامل لعقوباتنا».

وقامت طهران بالحد من معظم برنامجها النووي بموجب اتفاق تاريخي عام 2015 لكنها واصلت تطوير تكنولوجيا صواريخها الباليستية. ويدعو قرار مجلس الأمن 2231 الصادر عقب الاتفاق النووي، إيران إلى «عدم القيام بأي أنشطة متعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة كي تكون قادرة على حمل أسلحة نووية».

وفي حين كشفت تقارير إعلامية عن عزم «المؤتمر الوزاري لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط» المقرر عقده في وارسو منتصف الشهر الجاري، تشكيل 6 لجان مختلفة بهدف ردع سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، قال المرشد الإيراني علي خامنئي الجمعة: إنه «لا يمكن الثقة» بالأوروبيين، وذلك بعد أسبوع على إطلاق الاتحاد الأوروبي آلية خاصة للتبادل التجاري مع إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد طهران. وقال في لقاء مع مسؤولين في سلاح الجو: «يجري الحديث هذه الأيام عن الأوروبيين ومقترحاتهم، إن نصيحتي هي ألا تثقوا بهؤلاء مثل الأمريكيين»، بحسب ما نقل موقعه الإلكتروني الرسمي. وتابع: «أنا لا أقول إنه يجب ألا تكون لنا علاقات معهم. المسألة تتعلق بالثقة». (وكالات)