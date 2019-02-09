المرضى النفسيون.. بلا تأمين ولا علاج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: إيمان عبدالله آل علي

مطالبات مستمرة من المرضى النفسيين والأطباء بتغطية العلاج النفسي ضمن الباقات التأمينية، ورغم المناشدات منذ سنوات طوال، إلا أن الإشكالية ما زالت قائمة، بتحمل المرضى وذويهم التكلفة العالية للعلاج، فضلاً عن توقف آخرين عن العلاج لعدم مقدرتهم على الدفع، ما جعل أصحاب هذا المرض بلا تأمين، بسبب رفض الشركات تأمينهم، ولا علاج، بسبب الكلف العالية التي يتكبدها المصابون بهذا المرض سواء بالكشفيات أو العلاجات.

هذه هي حال من يعانون مرضاً نفسياً أو عقلياً، فلا يحظى المريض النفسي بنفس درجة الاهتمام التي يحظى بها المريض العضوي، في ظل خدمات مرتفعة التكلفة، ولا يشملها التأمين الصحي، وجاء في السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية التي اعتمدتها الدولة، إلزام إدراج خدمات الصحة النفسية والأدوية الأساسية اللازمة لعلاج الاضطرابات النفسية في نظم التأمين الصحي وتوفيرها للفئات المحتاجة إليها.

وأكد الأطباء أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية في أكتوبر ٢٠١٨ قدرت وجود ٤٥٠ مليون شخص حول العالم لديهم اضطرابات نفسية، وأن ثلثي المصابين بالاضطرابات النفسية لم يتلقوا العلاج الطبي، وإهمال علاج المرض النفسي سبب ظهور أمراض عضوية، وبعض المرضى لا يراجعون العيادات النفسية الخاصة إلا عندما تصل حالاتهم إلى مراحل حرجة، بسبب عدم إدراج أمراضهم في وثائق تأمينهم الصحي.

وثمة تقرير أعدته مجموعة بحثية، تابعة لقطاع التأمين الصحي في بريطانيا، أوضح أن هناك نقصاً واضحاً في تقديم العلاج والمساندة للمرضى النفسيين، وفي الأموال المخصصة لهذا الغرض، وأن نتيجة هذا النقص هي «الآلاف من حالات الوفاة المأساوية التي كان يمكن تجنبها»، حسبما قال التقرير، وأضاف أن نحو ثلاثة أرباع من يعانون أمراضاً نفسية وعقلية لا يتلقون أي مساعدة طبية على الإطلاق.

تغطية العلاج النفسي

أكد عبدالواحد محمد أن كلفة علاج الأمراض النفسية عالية، وهذا ما عاناه خلال رحلة علاجه، خاصة أن شركات التأمين لا تتحمل تغطية العلاج النفسي.

وقال إن الديون تراكمت عليه لإصراره وأفراد أسرته على إكمال العلاج، رغم كلفته العالية، والتأمين لم يغط العلاج، ولكن في حال التوقف عن العلاج فإن الأطباء أكدوا انتكاس حالته، ويتمنى إدراج العلاج النفسي بأنواعه المختلفة ضمن الباقات التأمينية.

وأكدت مريم أحمد أن المطالبات بتغطية العلاج النفسي ضمن الباقات التأمينية بدأت منذ سنوات، ولم تر النور حتى الآن، إلا على مستوى ضيق من قبل بعض الشركات، وهذا الأمر يؤثر سلباً في المرضى النفسيين.

وقالت إن ابنتها عانت الاكتئاب لفترة طويلة، وخضعت لجلسات علاجية، فضلاً عن الأدوية، والعلاج مكلف، والتأمين لا يغطي، ورغم أهمية علاج الأمراض النفسية إلا أن الغالبية لا تلتفت لذلك، والمجتمع غير واع لضرورة العلاج النفسي.

اضطرابات مزمنة

أكد الدكتور عمار البنا، رئيس مركز التميز للصحة النفسية للأطفال واليافعين في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال أن الاضطرابات النفسية، بما فيها الاضطرابات النمائية العصبية كاضطراب طيف التوحد واضطراب فرط الحركة وقلة التركيز، واضطرابات المزاج، واضطرابات القلق وغيرها، تعد اضطرابات مزمنة قد تؤثر بشكل ملحوظ في الفرد وأسرته إن لم يتم تقديم العلاج والدعم المطلوب.

وقال إن الاضطرابات النفسية تعتبر اضطرابات معقدة ومزمنة، لها تأثير ملحوظ في حياة وإنتاجية الشخص وأسرته، وتحتاج إلى استمرارية في العلاج والدعم، يتحتم علينا مساعدة الذين لديهم هذه الاضطرابات بالحصول على العلاجات المثبتة علمياً والحد من العقبات، ومن أهمها تغطية التكاليف.

وأكد أن تكلفة العلاجات للاضطرابات النفسية تم تقديرها ب ٢.٥ تريليون دولار أمريكي حول العالم في ٢٠١٠، ودعم شركات التأمين الخاصة في الولايات المتحدة للصحة النفسية زاد من ٤٤٪ عام ١٩٨٦ إلى ٦٨٪ عام ٢٠١٤. في الوقت الحالي توجد ندرة من الدراسات عن دعم شركات التأمين للصحة النفسية في المنطقة.

وقال إن إحصائيات منظمة الصحة العالمية في أكتوبر ٢٠١٨ قدرت وجود ٤٥٠ مليون شخص حول العالم لديهم اضطرابات نفسية، ما يجعلها من أعلى نسب الأمراض وأحد أهم أسباب العجز الاجتماعي والمهني حول العالم. كما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن ثلثي المصابين بالاضطرابات النفسية لم يتلقوا العلاج الطبي، وفي دراسة عالمية شملت أكثر من ١٧ ألف مشارك من الولايات المتحدة وكندا وهولندا تبين أن ٤٧٪ ممن لديهم اضطرابات نفسية لم يطلبوا العلاج للأسباب متعلقة بالتكاليف المادية أو عدم توفر التأمين الصحي، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من ٤٠٪ من دول العالم ليس لديها سياسات للصحة النفسية.

سبب أمراض عضوية

وأكدت الدكتورة داليا ناجي رزق أخصائية طب النفس في مستشفى الزهراء في الشارقة أن المرض النفسي لا يقل خطورة أبداً عن المرض العضوي، بل إنه في بعض الأحيان يكون إهمال علاج المرض النفسي سبباً في ظهور أمراض عضوية كثيرة مثل أمراض القلب، السكري، أمراض الجهاز الهضمي وغيرها.

وقالت إن استثناء العلاج النفسي من التأمين يعود إلى ارتفاع كلفته، فضلاً عن أن بعض الأمراض النفسية لا توجد مدة محددة لعلاجها، فقد تستمر لأعوام متواصلة، وفي الأغلب الحد الأدنى للعلاج يكون بحدود ٦ أشهر، لذا بالطبع يحتاج المريض للتأمين الصحي حتى يستطيع تحمل كلفة العلاج.

وأكدت أن بعض المرضى لا يراجعون العيادات النفسية الخاصة إلا عندما تصل حالاتهم إلى مراحل حرجة، بسبب عدم إدراج أمراضهم في وثائق تأمينهم الصحي، وقد يكون المرض تحول لمرض مزمن أو تكون مضاعفات المرض زادت وأصبح من الصعب علاجه. وذلك لا يؤثر فقط في المريض لكن أيضاً في أسرته ويمنعه أيضاً من الانتظام في عمله ما يعرضه للإحساس بحالة من عدم الأمان المستمرة.

حالات انتكست

وقالت إن ثمة حالات انتكست بسبب عدم قدرتهم على تغطية تكاليف العلاج، لأن الأمراض النفسية تحتاج لانتظام في العلاجات الدوائية ومتابعة مستمرة من الطبيب المعالج، سواء لعلاج الأمراض الحادة أو لتأهيل المريض للحياة بالأعراض المزمنة، وعند فقد التواصل مع الطبيب أو الانقطاع المفاجئ للعلاج الدوائي يكون المريض معرضاً بنسبة كبيرة للانتكاس، وفي حالات كثيرة يتوقف المريض عن العلاج بعد الانتظام لفترة بسبب عدم قدرته على توفير كلفة الأدوية المرتفعة، وللأسف فإن شركات التأمين تفرق بين الأمراض النفسية المزمنة مثل الفصام.

وبعض شركات التأمين تشمل الحالات الحادة ولكن ترفض شمول الحالات المزمنة بالرغم من شدة الأعراض وتأثيرها في المريض وجودة حياته، وبعض الشركات تغطي العلاج النفسي سنوياً بما لا يزيد على 22 ألف درهم، وهذه المبالغ غير كافية بالمرة، حيث إن كلفة الأدوية النفسية تفوق الأدوية الأخرى، كما أن المريض يحتاج دائماً لجلسات علاج نفسي بجانب العلاج الدوائي، وهي أيضاً مكلفة، علاوة على الفحوص الأساسية والتحاليل المهمة التي تطلب قبل بداية العلاج الدوائي، و كل ٦ أشهر للاطمئنان على عدم وجود آثار جانبية، ويجب على شركات التأمين مراجعة المبلغ الممنوح للتغطية لأنه هزيل للغاية.

وأضافت أن الحلول تكمن في مناشدة الجهات المعنية بإدراج الأمراض النفسية في وثائق التأمين الصحي، فلا يوجد سبب منطقي للتفرقة بين المرض النفسي والمرض العضوي، بل إنه في حالات كثيرة يكون المرض النفسي أشد وطأة وأكثر ضرراً من المرض العضوي، ويجب مطالبة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأن تفرض على شركة التأمين المتعاقدة معها وثيقة موحدة تلزمها بإدراج الأمراض النفسية ضمن لائحة الأمراض التي تغطيها، لاسيما أن العلاج النفسي ليس ترفاً، بل ضرورة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسائر الأمراض الأخرى.

وعدم إدراج الأمراض النفسية في التأمين الصحي يزيد من الوصمة ويدفع المرضى للشعور بالعزلة وبرفض المجتمع لهم بل وبعدم الرغبة في مساعدتهم.

قانون اتحادي للصحة النفسية

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها انتهت من إعداد مشروع قانون اتحادي للصحة النفسية، يتضمن تغطية التأمين الصحي لخدمات الصحة النفسية، والمشروع يهدف إلى تطوير خدمات الصحة النفسية، وتنظيم عملها، وتوفير خدمات نفسية شاملة ومميزة لكل من يحتاج إليها. ومشروع القانون الاتحادي يركز على توفير خدمات صحة نفسية عالية الجودة، بحيث تكون متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية، والممارسات المبنية على الأدلة والبراهين، واعتماد نهج تنظيمي سريع الاستجابة، وتطوير كفاءات واختصاصيين للصحة النفسية، والحفاظ على إمكانية الحصول على الخدمات، وشموليتها، واستمرارية الرعاية. في حين أكدت هيئة الصحة بدبي خطة للتوسع في خدمات التأمين الصحي بالإمارة، ليتضمن مزايا استثنائية، أبرزها خدمات الصحة النفسية.

السياسة الوطنية للصحة النفسية

جاء في السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، إلزام إدراج خدمات الصحة النفسية والأدوية الأساسية اللازمة لعلاج الاضطرابات النفسية في نظم التأمين الصحي وتوفيرها للفئات ذات الحاجة إليها، وإعادة توجيه الخدمات للنهوض بخدمات الصحة النفسية المجتمعية والمتكاملة للمجتمع، التي تركز على احتياجاته والتكيف معها من خلال نهج يتمحور حول التعافي.

إضافة إلى ذلك، جاء في السياسة، ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لتطوير وتعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة والمستجيبة لاحتياجات مجتمع الإمارات، تتمثل في توفير خدمات الصحة النفسية للمرضى الخارجيين وتطوير وحدات الصحة النفسية للمرضى الداخليين في مستشفيات الصحة النفسية، وإنشاء خدمات الصحة النفسية المجتمعية، ومنها خدمات التوعية وخدمات الرعاية والدعم المنزلي والرعاية في حالات الطوارئ، وإعادة التأهيل المجتمعي، فضلاً عن إنشاء دور الرعاية النفسية التأهيلية الاجتماعية بما فيها دور الإقامة ما بعد مرحلة العلاج ومراكز الرعاية النهارية، وإنشاء فرق متنقلة «القوافل الطبية» للصحة النفسية المجتمعية متعددة التخصصات لدعم المصابين بالاضطرابات النفسية وأسرهم والقائمين على رعايتهم في المجتمع.

وضرورة العمل على إنشاء فرق طبية متخصصة للحالات التي تتطلب إدخالها قسم الطوارئ والأقسام الداخلية، وإدراج الصحة النفسية في البرامج المعنية بحالات محددة مثل البرامج المعنية بصحة الأم وبالصحة الإنجابية، وتشجيع المستفيدين من الخدمات وأفراد أسرهم القائمين على رعايتهم من ذوي الخبرة العملية على العمل في دعم النظراء، ودعم وإنشاء خدمات الصحة النفسية المجتمعية التي تديرها المنظمات غير الحكومية والمنظمات الاجتماعية والدينية وغيرها من الجماعات الفاعلة في المجتمع، بما فيها جماعات المساعدة الذاتية والدعم الأسري.