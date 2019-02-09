«ثقافية أبوظبي» تختتم مشاركتها في معرض القاهرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مشاركتها في الدورة الخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ حيث خصصت لأول مرة جناحاً خاصاً لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي استقطب اهتمام الجمهور والناشرين على حد سواء.

وزار جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة في مصر، جناح الدائرة، وأعرب عن تقديره للجهود التي تقودها لدعم الثقافة وصناعة الكتاب.

وشهد جناح الدائرة عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات التنسيقية بين الدائرة والعاملين في عالم صناعة الكتاب؛ حيث التقى عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب في الدائرة مع الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب في مصر، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب؛ وذلك لبحث مشاركة دور النشر العربية في الدورة المقبلة من معرض أبوظبي في إبريل/ نيسان المقبل، كما عقدت اجتماعات أخرى مع عارضين محتملين من الصين وفرنسا وإفريقيا من دور نشر ومؤسسات ثقافية.

من جهة أخرى ترأس فيصل الشيخ، مدير المعارض والبرامج في الدائرة، اجتماع مديري معارض الكتب العربية؛ حيث نوقشت التحديات التي يواجهها قطاع معارض الكتب، وسبل تطوير العلاقات فيما بينها.

وقال عبدالله ماجد آل علي: «يعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، من أكبر معارض الكتب في المنطقة العربية، ونحن نحرص على المشاركة فيه كل عام؛ إذ تثمر عن تفاهمات واتفاقيات محتملة تتيح لنا تطوير برامجنا المتعلقة بالنشر».