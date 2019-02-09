متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اللغات «الأسترونيزية»، أو اللغات الملايوية البولينيزية، هي أسرة لغوية رئيسية مستقلة تعد واحدة من أكبر الأسر اللغوية في العالم، إذ تضم أكثر من خمسمئة لغة تنتشر في ماليزيا، والأرخبيل الإندونيسي، والفلبين، وفي أجزاء من فيتنام وكمبوديا وفي تايوان ومدغشقر، وجزء من جزر المحيط الهادئ.

وقد أسهمت كثرة لغات الأسرة وتعدد مناطق انتشارها في تعثر محاولات كثيرة لتحديد مهد اللغة «الأسترونيزية» الأم، فقد ذهب بعض علماء اللغة إلى أنها كانت سائدة في جنوب شرقي آسيا، أو في جنوب الصين، ويرى آخرون أن مهدها هو إندونيسيا، ومهما يكن المهد الحقيقي لها فإن الدارسين يتفقون على أن أكثر سماتها الصوتية والصرفية والنحوية الرئيسية وجدت طريقها إلى أكثر تراكيب لغات الأسرة الحالية ومفرداتها.

ويصنف الباحثون اللغات «الأسترونيزية» في مجموعتين رئيسيتين مستقلتين: مجموعة اللغات «الأسترونيزية» الغربية، ومجموعة اللغات «الأسترونيزية» الشرقية.

وتضم «الأسترونيزية» أكثر من 200 لهجة يتحدث بها نحو 170 مليون نسمة، وتشمل إندونيسيا وماليزيا والفلبين ومدغشقر وفيتنام وكمبوديا، والمناطق الشمالية في جزيرة سيلبس.

وتعد النظم الصرفية والنحوية للغات المجموعة الغربية نظماً معقدة نسبياً، فلغات الفلبين، مثلاً، تعرف ثلاث حالات مختلفة لصيغة المبني للمجهول، وتستخدم الزوائد (السوابق والدواخل واللواحق) للتفريق بين صيغ الفعل (حاضر، ماض، مستقبل) من ناحية، وبين الحالات الإعرابية للبنى النحوية المختلفة من ناحية أخرى، وتدخل أيضاً في عملية اشتقاق النعوت، والظروف، والأسماء، وصيغ الأعداد. ومن صفات لغات المجموعة أيضاً استخدامها التضعيف، وهو تكرار مقطع، أو حرف، أو صوت لصياغة كلمة جديدة، أو تعديل معناها، أو التعبير عن الشدة، أو الجمع.

و تسمى الأسترونيزية الشرقية ب»مجموعة اللغات الأقيانوسية»، وتضم نحو 300 لهجة تنتشر في المناطق الواقعة في غربي خليج سوريرا في غينيا الجديدة، وفي جزر ميلانيزية وميكرونيزية وبولينيزية، ولعل أهم ما يميز هذه اللغات استخدامها للصوامت الطبقية، والصوامت الطويلة، أو المضعفة من جهة، ومماثلة الصوائت (وهو تغيير صوت ليماثل صوتاً آخر مجاوراً له) من جهة ثانية.