الأزمات ومعادن الناس

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الحياة ألوان متعددة، تحمل لنا الألوان الزاهية الجميلة، وأيضاً تحتوي على الألوان القاتمة والمكتومة، وكما يقال لا أعظم من مدرسة الحياة. في كتاب «قصتي» يقدم لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صورة تحمل أبلغ الدروس الحياتية وأصعبها، عندما يتوقف عند العاصفة التي ضربت دبي في ليلة 8 إبريل عام 1961م والتي عنون فصلها «عاصفة مثل يوم القيامة».

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «كنت أغط في نومي في غرفتي عندما أحسست بضجة كبيرة مفاجئة، اشتدت على إثرها ضربات قلبي بتسارع كبير لأجد سريري في وسط عاصفة، والنوافذ تغلق وتفتح بقوة كأنها تريد أن تطير من شدة الرياح في جميع أنحاء البيت الكبير. سمعت صوت والدي يصيح بقوة: حمدان.. محمد.. أيديكما، قفزت وركضت باتجاه الصوت، سمعت صوت حمدان، محمد أحضر فرشتك، نريد أن نسد الباب، ركضنا جميعاً. تدافعت أمي وأخواتي بحثاً عن أي ألواح، لنضع كل ثقلها على الأبواب لمنع الرياح من تكسيرها وتدمير، كل ما بدا لي في ذلك الوقت نهاية العالم من حولي».

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، سرد ما حدث في تلك الليلة المظلمة المهولة، بدقة ومهارة تحتوي على صور بلاغية متعددة، تضعك وسط الحدث وكأنك تعيشه، ويروي لنا كيف وصل نبأ الانفجار القوي الذي وقع أسفل سفينة دارا، والذي تبعه حريق ضخم وكانت تحمل 800 راكب، يقول: «ثم وصلت الأنباء التي جعلت والدي يتجمد في مكانه».

«قصتي».. كتاب لا غنى لأي قارئ من وضع اليد عليه، وليكون ركناً رئيسياً في مكتبه، لما يحتوي من معانٍ إنسانية تم سردها بكل شفافية وعمق ووضوح، ودون أي بروتوكولات أو رسميات. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في نهاية هذا الفصل المؤلم الملحمي: «تعلمت ألا أستهين بالطبيعة أبداً، وتعلمت بعدها أن نكون مستعدين دائماً لأي طارئ. رغم قسوة العاصفة، إلاّ أنها أظهرت أنبل ما في أهل دبي، من تعاون وتعاضد ووقفة واحدة وقت الشدة. وعلى الرغم من كثرة الخسائر، إلا أنني تعلمت كيف يدير القائد أزمة مفاجئة. وأكثر شيء استوقفني، وما زال، أن أبي بدأ بنا، نحن أبناؤه وأبناء عمي لإرسالنا لإنقاذ الغرقى في البحر الهائج قبل أن يرسل أحداً من عموم الناس. حقاً إن الأزمات تظهر معادن الرجال». وتبقى تلك الليلة وما رافقها من أحداث مؤلمة ماثلة في تاريخ دبي، وتبقى كلمات محمد بن راشد، شهادة وأيضاً تأبين ورثاء مجيد.

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