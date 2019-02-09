شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: القيادة السعودية خط أحمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن القضاء ملتزم بمحاسبة المتورطين في قتل الصحفي جمال خاشقجي، مشدداً على أن القيادة السعودية «خط أحمر». وقال الجبير في واشنطن : «القيادة السعودية لن تقبل بأن تملي عليها أي دولة ما يجب القيام به»، محذراً من أي محاولة لربط جريمة مقتل خاشقجي بالقيادة السعودية.

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