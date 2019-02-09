عَذْبُ الكلام

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: فوّاز الشعّار

لغتنا العربية، يُسر لا عسر فيها، تتميز بجماليات لا حدود لها ومفردات عذبة تخاطب العقل والوجدان لتمتع القارئ والمستمع، تحرك الخيال لتحلق به في سماء الفكر المفتوحة على فضاءات مرصعة بدرر الفكر والمعرفة. وإيمانا من ”الخليج 365” بدور اللغة العربية الرئيسي في بناء ذائقة ثقافية رفيعة، نبدأ في نشر زاوية أسبوعية جديدة تضيء على بعض أسرار لغة الضاد الساحرة.

في رحاب أم اللغات

في بلاغة أدبنا، التشبيهُ المقلوبُ، وهو جعلُ المشبَّهِ بهِ مشبَّهاً، لإظهار أَنَّ وجه الشبه فيه أَقوَى وأَظهرُ. منه قولُ القاضي التنوخي:

انهضْ بنارٍ إلى فَحْمٍ كأنّهما

في العَيْنِ ظُلْمٌ وإنْصافٌ قَدِ اتّفقا

طلبَ أن يُؤتى بنارٍ لإشعالِ الفحمِ، تأهّباً لقدوم الشتاء، وشبّههما بالإنصافِ والظُّلْم، بجامعِ الضياءِ والسّواد.

وقولُ حافظ إبراهيم:

أحِنُّ لهم ودُونَهُمُ فَلاةٌ

كأنَّ فَسِيحَها صَدرُ الحَليمِ

شبّه الصحراءَ، بصدرِ الرجل العاقل، في مبالغة غير خافية.

دُررُ النّظم والنّثْر

من جميل ما قال عمر أبو ريشة في الوَداع:

(من مَجزوءِ الوافر)

قِفي، لا تَخْجَلي مِنّي فمَا أَشْقاكِ أَشْقاني

كِلانا مَرَّ بالنُّعْمى مُرورَ المُتْعَبِ الواني

وغادَرها كَوَمْضِ الشَّوْق في أَحْداقِ سَكْرانِ

قفي، لنْ تسمعي منّي عتابَ المُدْنَفِ العاني

فبعدَ اليَوْم، لن أسألَ عنْ كَأسي ونُدماني

خُذي ما سَطَّرتْ كَفّاكِ مِنْ وَجْدٍ وأَشْجانِ

صَحائفُ طالما هَزّتْ بِوَحْيٍ مِنْك ألْحاني

خَلَعْتُ بها على قَدَمَيْك حُلْمَ العَالَمِ الفاني

لِنَطْوِ الأَمْسَ، وَلْنُسْدِلْ عَلَيْهِ ذَيْلُ نِسْيانِ

فإنْ أَبْصَرْتِني ابْتَسِمي وحَيّيني بِتَحْنانِ

وسيري سَيْرَ حَالِمَةٍ وقُولي: كانَ يَهْواني

من أسرار العربية

الصَدْرُ: أوّلُ كلِّ شيءٍ. الفاتِحَةُ: أوّلُ الكِتاب. الشَّرْخُ والرَّيْعَانُ: أوّلُ الشّباب. الرَّيِّقُ: أوّلُ المطَرِ. الحِدْثانُ: أوّلُ الأمْرِ. القَرْنُ: أوّلُ الشَّمْسِ. الغُزَالَةُ: أوّلُ الرِّيحِ. الغَزَالَةُ: أوّلُ الضُّحَى. التَبَاشِيرُ: أوّلُ الصُّبْح. الغَلَسُ والْغَبَشُ: آخِرُ ظُلْمَةِ اللَّيلِ. البرَاءُ: آخِرُ لَيْلَةٍ منَ الشَّهرِ. الخاتِمَةُ: آخِرُ الأمْرِ.

الحَصَى: صِغَارُ الحِجارَةِ. الفَسِيل: صِغَارُ الشَّجرِ. الأشَاءُ: صِغَارُ النَخْلِ. البَهْمُ: صِغَارُ أوْلادِ الضَّأنِ والمَعِزَ. الحَشَراتُ: صِغَار دَوابِّ الأرْضِ. الزَّغَبُ: صِغَارُ رِيشِ الطَّيْرِ. اللَّمَمُ: صِغَارُ الذُّنُوبِ. الخَصَاصُ: الثُّقْبُ الصَّغِيرُ. النُّبْلةُ: اللُّقْمَةُ الصَّغيرَةُ. القَارِبُ: السَّفِينَةُ الصغيرَةُ. القَرْنُ: الجَبَلُ الصَّغيرُ.

هفوةٌ وتصويبٌ

يقول بعضُهم: «نأمَل أنْ يَصلُحَ الأَمُرُ». بفتح ميم نأمل، والصوابُ: نأمُل، بضمّها، يقال: أَمَل خَيْرَهُ يأْمُلهُ أَمْلاً، وأَمَلاً، أي رجا ذلك. ويقولون: «وهناك مَشاكلُ كثيرة». جمعاً ل«مُشْكِلة»، والصوابُ «مُشْكِلات»، لأن المؤنّثَ، لا يُجمعُ جمعَ تكسير، بل جَمعَ مؤنّثٍ سالماً. ويقول بعضُهم: «تأسّس المركز عام...»، والصواب «أُسِّسَ» بالبناء للمجهول، لأنّ المركزَ، لا يؤسِّس نفسَه، أو نحدّدُ فاعلَه، فنقولُ: «أسَّستِ الإدارةُ أو فلانٌ.. المركزَ عام..». ويقولون «وكانَ أمْراً مُلفتاً للنّظَرِ»، وفيه هفوتان، الأولى مُلفت، والصّواب «لافِت»، لأنّ اسمَ الفاعل من الثلاثي يُصاغ على وزن «فاعل»، والثانية «للنظر»، فإيرادُها حشْوٌ لا ضرورة له، ويكفي أنْ نقولً «أمْرٌ لافِتٌ».

طرائف أدبية

مِنْ طرائفِ ما يُروى عن الشّعراءِ أنّ الأعورَ بنَ بنانِ التّغلبي، دعا الشاعرَ الأَخْطَلَ إلى منزله، فأدخلهُ بيتاً نُجّد بالفُرُشِ الجَميلةِ والأثاثِ الزّاهي. وكانت له زوجةٌ في غايةِ الحُسْنِ، فقالَ يَسْألُ الأَخْطَلَ: يا أبا مَالكٍ إنّكَ تَدْخُلُ على كبارِ القَوْم في مَجالِسِهِمْ، فهلْ تَرى في بَيتي عيباً؟ فأَجابهُ الأخطل: ما أرى في بَيتكِ عَيْباً غَيْرَك.